"Могут ждать угрозы": в Германии сказали, когда Россия может напасть на европейские страны

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус рассказал изданию Welt, какие угрозы могут ожидать Европу в скором времени.

По словам Писториуса, внимание американцев может быть уделено другому региону. Поэтому Европе следует готовиться к новым военным угрозам.

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Как Писториус видит развитие событий в Европе

Он обращает внимание на то, что к угрозам Путина следует отнестись серьезно. В частности, они касаются стран Балтии, Грузии и Молдовы. А еще Россия увеличивает производство оружия, что тоже может свидетельствовать о ее подготовке к нападению на другие страны.

Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ожидать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому,

– считает глава немецкого оборонного ведомства.

Что делать Европе

Поскольку США в ближайшие годы могут быть вовлечены в Тихоокеанский регион, их влияние в Европе будет не таким прочным. И Европа должна готовиться защищать себя.

Мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте,

– призывает министр обороны Германии.

Он называет цифру пять-восемь лет – за это время европейцы должны нарастить промышленные мощности. По словам Писториуса, ЕС "должен догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе".

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