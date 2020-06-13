Синоптики прогнозируют, что жара в Украине немного отступит 14 июня. На смену палящему солнцу придет прохлада и дожди.

С воскресенья, 14 июня, температура в Украине снизится до 23 – 28 градуса днем. Об этом сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.ua.

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Синоптик добавил, что вместе со снижением температуры придут и дожди, местами даже с грозами. Дожди не обойдут и столицу Украины. В Киеве также будут грозы и прохладная погода. Однако похолодание в Украине продержится недолго – только до 17 июня.

Заметим, что жара в Киеве бьет температурные рекорды. Только за два дня в столице зафиксировали 4 аномалии. Температурные рекорды установили в Киеве 10 и 11 июня.

Аномальная погода в Украине: что известно

Метеорологическое лето в Киеве наступило с опозданием на две недели и началось примерно 4 июня. Наиболее запоздавшее метеорологическое лето было в Киеве 7 июня во 2001 и 1990 годах.

В течение зимы 2019 – 2020 годов в Киеве не зафиксировали метеорологическую зиму впервые за 140 лет.

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Каким будет лето в Украине

Летом 2020 года жара будет чередоваться с мощными ливнями. По прогнозам синоптиков, украинцам стоит готовиться к высоким температурам.