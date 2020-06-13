Когда в Украине отступит жара и надолго ли: прогноз от Укргидрометцентра
Синоптики прогнозируют, что жара в Украине немного отступит 14 июня. На смену палящему солнцу придет прохлада и дожди.
С воскресенья, 14 июня, температура в Украине снизится до 23 – 28 градуса днем. Об этом сообщил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.ua.
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Синоптик добавил, что вместе со снижением температуры придут и дожди, местами даже с грозами. Дожди не обойдут и столицу Украины. В Киеве также будут грозы и прохладная погода. Однако похолодание в Украине продержится недолго – только до 17 июня.
Заметим, что жара в Киеве бьет температурные рекорды. Только за два дня в столице зафиксировали 4 аномалии. Температурные рекорды установили в Киеве 10 и 11 июня.
Аномальная погода в Украине: что известно
- Метеорологическое лето в Киеве наступило с опозданием на две недели и началось примерно 4 июня. Наиболее запоздавшее метеорологическое лето было в Киеве 7 июня во 2001 и 1990 годах.
- В течение зимы 2019 – 2020 годов в Киеве не зафиксировали метеорологическую зиму впервые за 140 лет.
- Климатологи признали май 2020 самым холодным в XXI веке.
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Каким будет лето в Украине
Летом 2020 года жара будет чередоваться с мощными ливнями. По прогнозам синоптиков, украинцам стоит готовиться к высоким температурам.
- В 2020 году июнь начался с дождей в большинстве регионов страны. Однако уже в середине месяца количество осадков значительно уменьшится. Температура воздуха будет достигать +24 градусов. Июнь, вероятно, запомнится резкими сменами погоды.
- Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в июле. Обильных осадков в Украине стоит ожидать только в конце месяца. В июле температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.
- Сильная жара в августе резко меняться обильными дождями. Температура начнет снижаться лишь в конце месяца – столбик термометра опустится до +18 градусов.