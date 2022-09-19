ВСУ форсировали Оскол: военный эксперт назвал главные перспективы для деоккупации Луганщины

Украинские военные имеют ряд вариантов, как деоккупировать северную часть Луганской области. Этому будет способствовать укрепление плацдармов на левом берегу реки Оскол.

Россияне надеялись использовать для обороны естественные рубежи, однако они этого не могут сделать. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Обратите внимание Напуганные ломают голову: россияне не знают, откуда ждать следующий удар ВСУ

Развитие плацдармов

Эксперт отметил, что река Оскол не широка, поэтому ее форсировать достаточно просто, если левый берег очищен от российских войск.

"Действительно, в некоторых местах есть форсирование. ВСУ вышли на определенные плацдармы – преимущественно на северном течении в районе Купянска, а также в южном – в районе Лимана. То есть мы имеем как минимум два плацдарма", – пояснил специалист.

Читайте также "Террор отчаяния" и зверства на Харьковщине: как контрнаступление ВСУ меняет ситуацию на фронте

По его мнению, эти территории имеют хорошие перспективы, чтобы дальше продолжать деоккупацию севера и северо-запада Луганской области и выйти на ту линию обороны, которую россияне построили вдоль линии "Валуйки – Сватово – Рубежное".

ВСУ могут с двух сторон (это север и юг Оскольского водохранилища) попытаться взять эту линию обороны "в клещи". Есть такая возможность. Если будет достаточно сил по средствам украинской армии – все возможно в ближайшее время,

– добавил Свитан.

Советуем Последствия деоккупации Купянска и изменение оборонной стратегии США: влияние контрнаступления ВСУ на мир

Почему россияне отступают от реки Оскол

Обозреватель подчеркнул, что россиянам не помогают природа и месторасположение сил.

Есть такое понятие, как "сила Кориолиса" , которая делает западный берег реки выше восточного. И поскольку река Оскол и водохранилище имеют восточный берег ниже западного, то удерживать его сложно. Россияне отходят на более удобные системы обороны, не используя реку. Поэтому бои будут в районе второй основной линии – вблизи Сватового,

– рассказал аналитик.

По его словам, несмотря на то, что оккупанты оставляют неудобную пойменную восточную сторону реки Оскол, у них не хватает резервов, чтобы удерживать северную границу Луганской области и рубеж "Валуйки – Сватово – Рубежное".

"Поэтому туда перебросили те части, которые вышли из "Изюмского плацдарма" – они пытаются "закопаться" там. Там также есть части луганских "мобиков", которые успели уйти с юга от Изюма. Эта оборона бесперспективна для россиян, потому что им нужно в 5 – 7 раз больше войск", – считает эксперт.

Советуем ознакомиться Военная перестройка, или Как изменится "архитектура" государства из-за войны

"Сватово могут взять "в клещи"

Специалист отметил, что российско-украинская война не фронтальная, поскольку почти все сражения идут вдоль дорог.

"Освобождают и берут под контроль узловые пункты. Одним из узлов на севере Луганской области является "Сватовский плацдарм", в центре которого города Сватово и Старобельск. То есть для выполнения задачи освобождения Луганской области украинским войскам достаточно взять эти два населенных пункта", – убежден обозреватель.

По мнению Свитана, освобождать эти города проще, чем Изюм и Купянск. Но для того чтобы взять Сватово – нужно "разобраться" с Лиманом.

После деоккупации Лимана открывается "оперативное пространство" и выход на Сватово. Здесь уже будет зависеть от сил, ресурсов и постановки задач. Сватово могут освобождать либо ударом с юга на север – со стороны Лимана, либо с Купянска – с севера на юг. Также этот удар может быть с двух сторон, чтобы взять Сватово "в клещи",

– отметил аналитик.

Он указал, что у россиян нет возможности содержать эти два города. Все потому, что оккупанты могут бросить на их оборону только деморализованные части, вышедшие из-под Изюма и "мобиков" из Луганска.

"Разобраться с ними можно довольно просто. В то же время движение на "Сватовский плацдарм" будет только после деоккупации или окружения Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, чтобы избежать угроз для ВСУ с тыла", – резюмировал Свитан.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

За сутки 18 сентября украинские военные на Юге 11 раз били по позициям оккупантов с авиации. Волы попали в два пункта управления войсками, позиции российских сил ПВО, место сосредоточения вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, а также в понтонную переправу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 18 сентября пояснил, что "затишье" на фронте после освобождения Харьковской области на самом деле является подготовкой к следующим действиям.

Тем временем в американском Институте изучения войны показали карту успехов ВСУ за 200 дней полномасштабной войны. Там видно, как с апреля наши военные уволили более 60 тысяч квадратных километров территории Украины.

Вас также может заинтересовать – куда путин перебрасывает дополнительные силы: смотрите видео