Пока не достаем: когда ВСУ смогут разрушить Крымский мост и освободить полуостров

Военно-политическое руководство Украины отмечает, что все незаконные цели, которые россияне построили на территории временно оккупированных территорий, являются легальной целью для украинской армии. Одной из главных остается Крымский мост, который уже не раз страдал от "хлопка" неизвестного происхождения.

Однако уничтожение моста и освобождение Крымского полуострова напрямую зависит от поставок дальнобойного оружия и истребителей Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Россиян неоднократно предупреждали, что не нужно строить на плавунах Крымский мост, который несет чрезвычайно большую нагрузку и за счет движения железнодорожных поездов, и движения грузовиков, но оккупанты не прислушались к рекомендациям специалистов, а теперь их мост трещит по швам.

К тому же, этот мост является важной логистической артерией оккупационных войск на территории Крыма.

Успеют ли отработать по мосту Storm Shadow или немецкие Taurus – не знаю. Возможно, он разрушится раньше. Как говорит Бен Ходжес, сначала разрушить Крымский мост, потом смешать с песком все остальные военные объекты. Возможно, и не придется тратить ракеты на Крымский мост, потому что он сам скажет, что устал и уйдет.

– прокомментировал Селезнев.

Когда ВСУ смогут освободить Крым

Военный эксперт подчеркнул, что сейчас на вооружение армии Украины нет таких сил и средств, чтобы бить по Крымскому мосту. Однако, как только ВСУ выйдут в рамках проведения мероприятий по деоккупации к Азовскому побережью, они получат такую возможность. Речь идет не только о нанесении ударов по Крымскому мосту, но и по кораблям Черноморского флота.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров уже к концу 2023 года.

Важно понимать, что эти планы могут меняться, ведь сначала говорилось об освобождении до конца мая, тогда до конца лета. В планы освобождения украинских территорий могут вноситься коррективы в соответствии с общей ситуацией.

Эти выводы, в частности, берутся и из математических данных. Война в Украине – это война ресурсов, и если наше государство будет иметь достаточное количество оружия и техники, российские оккупанты из Крыма будут убегать быстро и навсегда. А если к этому времени будет разрушен Крымский мост, то российская армия может потерять еще и большое количество своих бойцов из-за бестолковой эвакуации, как это было в 1942 году.

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