Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Первую часть интервью читайте – по ссылке.

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Визит Лукашенко к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Польшу, чтобы получить и поблагодарить за ту военную и не только помощь, которую она нам оказывает. Я говорю, после победы готова лично ехать собирать клубнику на их плантации и благодарить таким образом за помощь Польше.

В то же время Лукашенко вызвали на болота, потому что нужно же чем-то "карту бить". Не знаю, для чего вызывал, будто и никаких экономических сдвигов нет. Однако снова встретились.

К Лукашенко и Путину еще вернемся. А прежде скажу, что не надо ехать на плантации в Польшу. Просто в учебниках истории нужно будет написать о действительно искренней логистической, моральной, политической и информационной поддержке Польши.

Это должно быть историческим феноменом – это единство, которое есть между нами и поляками. Думаю, что и они будут влюблены в историческую особенность этого момента. Мы и поляки как одна большая семья, они полностью нас поддерживают с первого дня.

Если США и Великобритания – это глобальная поддержка дипломатически, финансово, вооруженно, то Польша – это одна семья, которая позволяет нам получать все через свою территорию в том объеме, который нам нужен для эффективной войны. Думаю, этого будет достаточно, если мы просто будем благодарны им в историческом разрезе с учетом не очень простых наших взаимоотношений.

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Когда мы говорим о сегодняшнем моменте, я говорю, что для многих стран, имеющих определенные исторические нюансы, есть возможность все изменить и создать совсем другую историю. Это касается и нас, и поляков, и немцев, и других стран, которые могут вписать важную роль в историческом процессе.

Все, что сделала сегодня Россия, дала возможность многим странам правильно переписать историю и свою роль в ней, сделать себя максимально эффективными и очень мощными странами с точки зрения морали как таковой.

С Лукашенко не все так просто. Мне кажется, что это не простой визит, Путин хочет зафиксировать, что союзное государство очень мощный институт, что у них есть абсолютно конкретная поддержка и они будут делать в рамках этого мощного государства все, что угодно, в том числе и перебазирование оружия, и максимальный контроль над территорией. То есть Путин со своей стороны показал, что он не просто де-факто, но и де-юре контролирует Беларусь во всех смыслах этого слова.

Для Лукашенко этот визит важен с точки зрения получения конкретных денег за то, что он активно сегодня играет роль в России. То есть, он говорит, что не просто тактическое ядерное оружие получим, но и стратегическое можем получить. А Шойгу добавил, что они (белорусы, – 24 Канал) умеют уже пользоваться самолетами и там уже будет "Искандер-М", имеющий ядерное и обычное обеспечение. То есть они фактически создают картинку отсутствия субъектности Беларуси, что для нее очень опасно.

Я понимаю, что Лукашенко этого не понимает. Для него важны деньги, получить определенные экономические дивиденды от этой ситуации. Думаю, он увеличит объемы тех или иных экономических программ в Беларуси. Но они на весь мир транслируют, что Беларусь уже не субъектное государство. Поэтому я бы на месте господина Лукашенко был бы более осторожным, но мы ведь вами понимаем, что это не о нем.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Он и заявления делает очень странные, и ведет себя так же. Знаете, когда человек находится в состоянии аффекта, а сегодня все представители белорусских и российских политических элит находятся в нем. Они неадекватно ведут себя и воспринимают происходящее; не понимают действительных реалий и как из них выходить с меньшими убытками для себя лично. Поэтому каждое их действие, в том числе то, которое демонстрирует сегодня Лукашенко, только ухудшает будущее положение вещей для них.

У Путина нет союзников

Ну видите, но при этом, когда Путин перечислял своих главных союзников или же главных партнеров, он назвал не Лукашенко, не Беларусь и даже не Китай, а сказал Гондурас.

Это вообще очень интересно было, когда Путин сказал, что мы ждем здесь саммит стран Африки. Россия совершенно точно сама себя "удалила", если так можно сказать, из современного европейского пространства.

Мы должны перестать говорить, что Россия – это Европа или даже Азия, потому что там сейчас гораздо более солидно выглядят несколько стран азиатского региона. Россия – это какая-то терра инкогнита, которую никто не знает, а сама она себя идентифицирует как страну Африки, спрятавшуюся где-то на сибирском пространстве. Это выглядит так.

У Путина и России, если серьезно говорить, нет союзников. Есть реципиенты, есть доноры, есть те, кто что-то дает очень осторожно и очень мало, а много тех, кто просто пользуясь ситуацией забирает много у России.

Планы Китая по России

А где в этом списке Китай?

Китай мощнее всего стратегически планирует контролировать Россию в каркасном типе. То есть, они будут контролировать остатки российской государственности. Это интересный вопрос, говорящий о том, что Китай уже планирует на 10–15 лет, исходя из того, какой будет Россия.

И Китай не видит Россию как доминантную, даже в регионе страну. Это не будет даже региональный лидер, это будет абсолютно контролируемая, скорее всего Китаем, территория. Путем контроля над государственными российскими институтами, путем контроля за сырьевой экономикой и, возможно, путем контроля над определенными российскими территориями (Дальний Восток и так далее).

Но между тем, когда мы говорим, что в России может быть, чего очень боятся наши партнеры, неконтролируемый распад и будет непонятно, где находится ядерный потенциал, мне кажется, что Китай – это единственная страна, которая будет точно контролировать ядерные арсеналы и контролируемость распада России.

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Ну, видите, как интересно выходит, посол КНР вчера сказал, что заявления о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином – это просто риторический прием и ничего больше, и добавил, что не поддерживает вторжение России в Украину. Но, опять же, не все так однозначно, я так понимаю, смотрится со стороны Китая. По крайней мере, они это так позиционируют. И не говорят они еще с Украиной, потому что очень занят Си Цзиньпин.

Вы абсолютно правы в том, что Китай сейчас не поддерживает Россию в том виде, как бы это России хотелось. Прежде всего, речь идет о публично-информационной, жесткой дипломатической и военной поддержке. Это очевидные вещи. Но, между тем, Китай не занимает позицию публичного осуждения вторжения.

Более того, Китай сказал, что считает эту войну оборонного типа войной. То есть Россия якобы обороняется от условной, подчеркну, условной экспансии, которую ведет западный мир. В целом Китай понимает мотивы России, он не поддерживает эти мотивы, но не осуждает то, что делает Россия.

Но когда мы теперь возвращаемся к тому, что дальше Китай ищет свое место. То есть Китай хочет понять, нужно ли ему занимать какую-то определенную позицию, жесткую позицию: четко сказать А или Б. Можно ли Китаю еще некоторое время быть в стороне и одновременно брать под контроль и все более жестко формировать зависимость России от него. И не только с точки зрения сбыта.

Смотрите Россия максимально быстро переходит на торговлю в юанях, то есть со странами Азии, со странами Африки Россия переходит на юани. По большому счету финансовая субъектность будет потеряна Россией. Субъектность сырьевая уже утрачена, то есть Россия практически зависит от рынков сбыта через Индию и Китай. То есть нет альтернативы как таковой. Россия будет зависеть все больше и больше от Китая, но это займет определенный срок.

Во внешней и внутренней политике Китай очень осторожная страна, но она стратегически мыслит вообще иначе, чем Россия. Мне кажется, что они хотят своей паузой дать время, чтобы Россия ускорила падение в пропасть, экономическую пропасть. Для того чтобы все больше и больше зависеть от китайских инициатив.

Поэтому здесь не вопрос о разговоре завтра или послезавтра между президентами Украины и Китайской Народной Республики. Просто у Китая есть определенная стратегия и он ее придерживается. Но подчеркиваю, эта стратегия вообще не российская и не пророссийская. Это стратегия исключительно о контроле Китаем на большой территории и существенном увеличении веса Китая в глобальной политике.

Украина будет в НАТО сразу после победы

4 апреля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО после победы над Россией. Раньше они говорили "вы пока заходите в гости, мы вам рады", теперь это можно считать конкретными заявлениями конкретного человека? То есть правда Украина будет в НАТО сразу после победы?

Мы об этом уже неоднократно говорили, помню полгода назад начали, что абсолютно точно после победы Украины максимально быстро будет членом Евросоюза и особенно военного альянса НАТО.

Понятно, что это не дни и не недели, а месяцы, ведь есть многие бюрократические процедуры. Это абсолютная истина, нет смысла о чем-либо другом говорить после такой победы. Потому что это будет фундаментально важно и символически и для Североатлантического союза, и для западного мира, и для демократического мира в целом.

Потому что, во-первых, авторитаризм проиграл. Во-вторых, у нас есть эффективная вооруженная поддержка от стран НАТО. В-третьих, мы используем крайне эффективно оружие в рамках масштабной войны. Опыта такой войны, современной войны ни у одной страны, включая Соединенные Штаты Америки, нет.

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В-четвертых, безусловно, победа сама по себе будет существенно подталкивать западный мир к прогрессивному развитию. Это будет дополнительным стимулом сказать, что демократия – единственная фундаментально правильная конструкция отношений между государством и обществом. И консолидированно в рамках единого пространства НАТО и ЕС можно существовать с абсолютными гарантиями безопасности.

Это будет переформатировано. И Украина будет неотделимой частью новой системы безопасности мира, где ключевым элементом будет НАТО, что в свою очередь существенно уменьшит агрессивные намерения других стран.

Поскольку есть не только Россия с агрессивными намерениями, есть и другие страны. И все будут понимать, что Украина как победитель в войне против России, которая является членом НАТО, это, безусловно, важное дополнение к репутационному весу НАТО.

Вы понимаете, это объективное развитие событий. И просто господин Столтенберг фиксирует немного позже, чем мы начали об этом говорить, но он также фиксирует очевидное историческое развитие событий. Украина после выигрыша будет неотъемлемой частью НАТО и очень быстро.

Венгрия сменит позицию после поражения России

А что касается Венгрии? Будем ли законы изменять или найдутся такие рычаги влияния, чтобы изменить ее "против" на "за"?

Три составляющие. Первое, после поражения России многие страны, которые сегодня занимают несколько странную позицию, включая Венгрию, изменят эту позицию. Они будут говорить, что просто придерживались определенных процедур, но они готовы изменить свою позицию, потому что понимают изменение исторического процесса как такового.

Вторая составляющая, не будет смысла Венгрии занимать жесткие позиции против Европейского союза. Это сегодня Венгрия играет: "Мы заблокируем что-то, мы хотим о правах меньшинств поговорить в Украине дополнительно". Это во время войны "определенно актуально", надо же об этом поговорить.

Говорят, "мы будем блокировать помощь Украине, потому что мы не получили какую-то помощь". Это все исчезнет, потому что Венгрия абсолютно осознает, что она может развиваться эффективно только в рамках европейского сообщества, Европейского союза, а не в отдельности.

Потому что сегодня уже кое-где определенные лидеры других стран, не будем называть их, говорят, что, возможно, если Венгрия всегда имеет отдельную позицию, то она не в рамках ценностей Европейского союза хочет развиваться. То есть я думаю, что они не захотят выбирать дорогу к "самостоятельному счастливому будущему", а только в рамках Европейского союза.

Третья составляющая, зачем нужно будет обращать внимание на что-то, под названием Россия, которая в то время будет тихонько гнить в рамках железного занавеса? Все, что сегодня мы имеем, все, что было профинансировано или прокормлено, в частности, российским компроматом, российскими коррупционными деньгами, террором, запугиванием – все это исчезнет на время.

Я потому говорю, что будет очень крутое "окно возможностей" для того, чтобы переформатировать и европейское пространство, и избавиться от всех иллюзий относительно России, уменьшить влияние пророссийского лобби в различных институтах, как ООН, МАГАТЭ, МОК или УЕФА, ФИФА.

То есть у нас есть несколько лет, чтобы это не было так, как было в середине девяностых. Чтобы мы не сказали, что "Россия это страна демократии и конец истории, Фукуяма, читайте, 1997 год, дальше не будет противостояния, будет однополярный мир, в нем будут доминировать свободы, права" и т.д. Чтобы мы не повторили эту ошибку, и для этого есть Украина.

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Почему Украина? Потому что 1991 год – это несколько иной был распад, были небольшие конфликты по периметру Советского Союза, и Азербайджан, и армяне, и Молдова, и Грузия. Но столь масштабной, огромной европейской войны не было.

Сегодня, по сути, идет актуализацию распада Советского Союза повторно, когда нужно будет поставить все точки над "i", идеологические, политические, информационные, а главное исторические. И Украина не позволит, с учетом цены, которую мы платим, еще раз сказать, сделать вид, что Россия – это нормальная страна.

Окончание войны

Господин Михаил, я вспомнила ваш тезис, что через 5–7 месяцев Крым вернется домой, учитывая, что с Крыма все началось и им может закончиться, то можем рассчитывать, что война закончится через 5–7 месяцев?

Несколько по-другому актуализировано, это не вопрос пяти, шести или семи месяцев. Я говорю о том, если будет эффективно. Я говорю о том, что у нас есть определенное общение с нашими партнерами, накопление техники, эффективное планирование Генерального штаба и если мы получим в рамках этого планирования, опять же не хочу в прямом эфире об этом говорить, о контрнаступлении. Если мы получим определенные положительные, существенные результаты, тогда финализация войны существенно ускоряется.

Это может быть и пять, и шесть, и семь месяцев. Может, немного больше или немного меньше. Но это не конкретный вопрос пяти или семи месяцев, а вопрос в том, если все будет сделано правильно сегодня, в ближайшем будущем, тогда мы получим существенное ускорение финала войны.

Кое-где Россия путем определенных лоббистских инструментов говорит, что война может затянуться на десятилетия, мол, бойтесь большой, затяжной войны. Правильно, война может затянуться на десятилетия только при одном условии, если мы согласимся на 2014 год, на Минские соглашения.

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Если это опять же будет линия разграничения, опять же, временно оккупированные территории, тогда война действительно затянется. Тогда все будут сконцентрированы на накоплении техники, и Россия в частности. Опять же, Россия будет тратить много средств на то, чтобы была эрозия политическая в политических элитах западного мира, чтобы не было единства в поддержке Украины.

Россия будет максимально жестко атаковать Украину путем терактов, политических убийств и т.д. Это очевидные вещи. Поэтому, наоборот, если мы сегодня эффективно отрабатываем, то тогда существенно уменьшится срок финализации этой войны. Если мы неэффективно отрабатываем, тогда давайте осознаем, что война может затянуться, что и есть как раз мечта России.

Ликвидация пропагандистов в России

Ну, о терактах, я так понимаю, спрашивать уж как бы не стоит, потому что они, конечно, считают, что это Украина. А мы говорим, что понятия не имеем, что у вас происходит на ваших болотах.

Давайте здесь зафиксируем официальную позицию. Мы точно не имеем отношения к терактам. Потому что для нас они… это как бы дичь какая-то. Они не решают для нас никаких вопросов. Они напротив только возбуждают население России.

Вы так Пригожину ничего не хотели передать, никакую повесточку?

Мы не можем передать, потому что вы посмотрите, что это за девушка, которая там передавала этот объект. Какие-то странные вербационные условия типа: "Вы будете работать редактором в Украине".

Вы понимаете, это такое… рассчитано на Винни-Пухов каких-то, которые там "Чебурашку" смотрят. У них там сейчас самый популярный фильм – это "Чебурашка". Вот это только для таких людей.

То есть вы не можете вербовать кого-то, заниматься вербовкой и говорить при том, что "ты будешь работать" так вот прямо по телефону: "Вы знаете, вы передайте эту статуэтку, а после этого будете редактором в Украине работать".

Чего не сразу в Офисе Президента, например, да?

Да. Это же просто, когда они об этом говорят так, как они говорят, это говорит об их интеллектуальном уровне. Так нельзя. И они таким образом четко говорят: "Это не Украина. Украина к этому не имеет никакого отношения". Я не только о мотивах. У нас нет мотивов. Мы этим не занимаемся. Для нас это вообще нонсенс.

Но когда они такую мотивацию еще рассказывают, мы понимаем, кто они. То есть когда вы это серьезно говорите, тогда это вызывает гомерический хохот по всему миру. Все остальные спецслужбы понимают абсурдность этого всего.

И потому фиксируем: никакие теракты Украине не нужны. Украина сегодня имеет огромный объем боевых действий, где может эффективно уничтожать российскую военную технику и российских военнослужащих по линии фронта. Там все будет решено. Мы занимаемся войной. Россия всегда занималась главным – монструозным запугиванием других стран, других территорий, других граждан других суверенных государств.

Заявление Билла Клинтона о ядерном оружии

Ну, видите ли, Россия этим занималась всегда, но Билл Клинтон говорит, что только сейчас жалеет, что в 1994 году добился от Украины отказа от ядерного оружия.

Это фундаментальное заявление. Я думаю, что его немного недооценивают. Но это фундаментально говорит о начале столь существенной трансформации глобальных политических элит. Они отдают себе отчет в ошибках, которые были сделаны. Мы помним, немного раньше были заявления и госпожа Меркель, и господина Олланда. И, безусловно, очевидно, что идет такое... оно тяжелое.

Вы понимаете, что господин Клинтон очень сильно это проговорил. Потому что это сложно признать фундаментальную ошибку, которая привела к тяжелым последствиям. И это действительно большие глобальные ошибки, которые привели к тому, что мы сегодня имеем.

Это заявление Клинтона означает, что западные элиты, в частности, левые элиты – это главное, понимают природу российского государства, политического режима в российском государстве. И что эта природа является человеконенавистнической, которая будет только эскалировать те или иные технологии войны. Говорится не только о горячей войне, а любой. И потому в таком виде Россия существовать не может. Вот в таком политическом виде существовать не может.

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Вторая составляющая, что терпение таких полу- тогда или таких псевдоавторитариев, тогда оно только структурировалось, 94 год, в России тогда еще был слабый Ельцин и т.д. Что толерантность даже слабых авторитариев с потенцией авторитаризма как такового – очень опасный путь. Это важно.

И мне кажется, что это будет оказывать существенное влияние на политические процессы. И мы все же будем обладать абсолютной консолидированной поддержкой западных элит до конца этой войны. И даже не только до конца "горячей" фазы войны.

Давайте опять же немного шире смотреть. Мы будем иметь "горячую" фазу войны, которую доведем до границ 1991 года. А после этого будет еще определенная "холодная" фаза войны, пока будут определенные переговорные процессы для того, чтобы сконструировать другой глобальный контур безопасности, в котором Россия будет занимать совсем другое место. Россия будет иметь ряд ограничений, существенных ограничений и по праву голоса, и по юридическим возможностям влияния. В частности, например, в Совбезе ООН и т.д.

Вот слова Клинтона для меня – это как бы пусковой механизм, который говорит, что глобальная политическая элита переосознает, каким должен быть послевоенный мир и какое место должно занимать Россия в этом мире.

УПЦ МП не чувствует нерв общества

Вновь возвращаемся к тому, что накануне в Черновицкой области священники УПЦ МП отказались отпевать погибшего защитника Украины. После чего сторонники ПЦУ взяли храм штурмом. И это уже не первая подобная история.

И снова вспоминаем наместника Лавры и снова вспоминаем о том, что "МИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры".

Я не знаю, что это за организация "МИД РФ", который что-то может потребовать у Украины во время войны. Это, безусловно, удивительно. Но они еще, подчеркиваю, когда они делают такие заявления, они только продолжают еще пробивать, как вы говорите, дно. Нет никакого "МИД РФ", слово которого имеет какую-то ценность, даже информационную, сугубо информационную ценность для Украины. Это первое.

Вторая составляющая. К сожалению, УПЦ демонстрирует непонимание, опять же, исторического времени, в котором мы живем. И непонимание, к сожалению, подчеркиваю настроений общества, реальных настроений общества.

Это не вопрос конкретно штурма одного или другого храма. Это абсолютное непонимание, в каком состоянии находится общество, в котором ты работаешь, с которым ты должен общаться. И это удивительно. Для меня это удивительно.

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Отсюда выходит третье. Мы же говорим, когда говорим об УПЦ, что со стороны государства мы не вмешиваемся в вопрос религии, веру. Это очень важно. Это не для нас. Мы – светское государство, мы не вмешиваемся в это.

Вопрос к УПЦ у нас со стороны правоохранительных органов. Это вопрос национальной безопасности – раз, это вопрос экономической безопасности – два. Это вопрос контроля над теми территориями, которые находятся в собственности государства, но переданы в аренду УПЦ, и которые имеют соответствующие регламентные нормы.

То есть у нас есть три вопроса, которые фундаментально касаются компетенции государства. Они абсолютно законны, они абсолютно мотивированы, у них есть определенные следственные действия, которые проводит СБУ. И по паспортам, и по агитационным материалам, и по оружию, и по участию в пропаганде российской и т.д. Вот наши вопросы. Другим занимается государство.

Но то, что вы говорите – это уже немного другое. Это выходит за компетенцию государства. Это неготовность УПЦ понять то общество, в котором оно работает, относительно того, во что верит это общество, как оно верит, о чем хочет говорить.

И если ты привозишь человека, погибшего за то общество, в котором ты работаешь, то очень странная позиция, мягко говоря, очень странная, если не сказать гнусная. Не дать маме завести своего сына погибшего и чтобы его отпели в том или ином храме. Это, мне кажется, обнуление репутации вообще.

Я думаю, что общество по поводу веры само решит, в какую церковь оно хочет ходить. Для меня очевидно, что в любом государстве, если оно хочет быть суверенным государством в полном объеме и в полном смысле этого слова, должна быть единая, исключительно, единая поместная церковь с единой украинской юридической регистрацией. Все. На этом можно ставить точку.

Но подчеркну. Вот все, что касается государства, мы делаем корректно максимально в компетенции государства. Это национальная безопасность, экономическая безопасность и соответствие регламенту, если передаем что-либо в аренду. Особенно если мы говорим о Киево-Печерской лавре, которая касается наследия, зафиксированного в ЮНЕСКО. Там некоторые процедуры, определенные ограничения.

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Другая составляющая – это составляющая веры. Но мне кажется, что общество самое уже приняло для себя внутренне определенное решение. И, к сожалению, для представителей духовенства УПЦ, они не чувствуют этот нерв, в котором находится это общество. И не готовы с обществом откровенно говорить.

Пашу "Мерседеса" можем обменять? Рассматривается ли такой вопрос как возможный?

Это не ко мне вопрос. У нас есть штаб по обмену пленными, но он гражданин Украины. Я думаю, у него же другие, по сравнению с Медведчуком.

У него нет еще нескольких дополнительных паспортов, нет?

Это господину Василию Малюку зададите вопрос. Они, соответственно, на мой взгляд, обладают абсолютно объемной базой данных. Все, что они увидели в храмах УПЦ по всей территории Украины.

Вопросы присвоения "Моджахеду" звания Героя Украины

На фронте погиб белорусский доброволец и мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". И, соответственно, я так понимаю, что сейчас активно возникает вопрос, чтобы Даниилу и звание Героя Украины присвоили, и гражданство посмертно. Я понимаю, что это не единственный случай, который нам предстоит рассматривать. Но вот сейчас решается ли этот вопрос?

Давайте я тут сразу скажу, что Офис Президента занимается официальными, только государственными наградами. У нас есть отдел наград. Он получает обращение, то есть предложение о наградах от той или иной воинской части, ВСУ в целом или от Генерального штаба и т.п.

Ежедневно президент подписывает указы о наградах, их достаточно много. В частности, Героев Украины президент подписывает достаточно много указов. Я думаю, что любой может… через военных подают.

Я вообще подчеркиваю, что, считаю, сегодня нужно награждать именно в первую очередь военных, в частности тех, кто действительно, в данном случае вы говорите о человеке, который свободным был внутренне, и поэтому заплатил самую высокую цену за право других быть свободными. Это очень важный параметр. То есть кто может быть Героем.

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То есть человек, готовый отдавать свою жизнь за право других жить в свободном мире. И, безусловно, мы будем рассматривать все предложения, подаваемые военными. И максимально лояльно относимся к награждению тех или иных Героев. Будем идти, в частности, оценивать возможность награждения г-на Ляшука.

Здесь, видите ли, не только о награждении, но и о гражданстве. Есть ли у нас такая опция, как гражданство посмертно для иностранного легиона?

Не готов сказать, есть ли такая опция, но юридически, вероятно, есть возможность предоставить гражданство и т.д. Но, опять же, давайте, чтобы мы так не вообще о чем-то говорили, а проконсультируем с наградным отделом и с отделом, который занимается процедурой предоставления гражданства через указы президента. И после этого будет ясно, будем ли мы идти по этому.

Опять же, но должна быть инициативная группа, в частности от военных, которая занимается этой подачей соответствующих документов к награждению или к изменению гражданства как такового.