Обо всем этом и многом другом советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк пообщался с нашей Екатериной Соляр. 24 Канал предлагает вашему вниманию первую часть интервью.

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Составляющие для контрнаступления ВСУ

Я так понимаю, что сейчас погода нам способствует, пока наши силы соберутся, поймут, как им действовать дальше, пока дойдет оружие от партнеров. Так ли это действительно?

Интересная постановка вопроса. Есть четыре составляющих относительно контрнаступления. Безусловно, мы его не обсуждаем с оперативно тактической точки зрения, где, как и когда оно будет.

В первую очередь накопление оружия продолжается. Тренировка и нахождение частей, которые будут участвовать в этом. Продолжающееся планирование в Генштабе. Потому что нужно понимать, что Россия уже готовит с точки зрения оборонительных конструкций, накопления резерва и так далее. Психологические и климатические факторы. Психологические – это информационная составляющая, которая влияет на моральное (у нас) или аморальное (у русских) состояние.

Эти четыре составляющих постепенно модерируются. Я думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены некоторые вопросы.

Россияне панически ожидают развития событий

Учитывая аморальное состояние россиян, то оно таки сказывается. Я надеюсь, что они на низком старте "делать ноги" или "жесты доброй воли" с наших украинских территорий.

Безусловно, Россия думала, что все будет как было в 2014 году, когда они заходили в Крым. То есть никакого существенного сопротивления не будет, они что-нибудь захватят, после этого они будут пугать нас и наших партнеров эскалацией, и все на этом закончится.

Сегодня они понимают, что эта война будет идти реально до определенного момента. Или проигрывает Украина и тогда нас с вами уже нет. Мы это уже настолько детально все проработали по поводу того, если война будет финализирована на условиях 2014 года, то Украины точно не будет как государства.

Или война идет к моменту финализации правильно, когда Россия уйдет с территории Украины в полном объеме. Они (русские – 24 Канал) это осознают, что украинскую армию они вообще не знали, что никакого испуганного западного сообщества, к которому они привыкли, что можно было им что-то сказать, а они отвечали, что не будут никак помогать Украине, не существует. Они понимают, что в Украине настроения более 90% имеют консолидированную позицию, что мы должны выйти на границы 1991 года.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

В то же время они четко понимают, что за практически 14 месяцев войны (полномасштабного вторжения – 24 Канал) они не объяснили в своей стране, за что они воюют. Это не какая-то защитная оборонная война, как было во время Второй мировой войны.

Они попытались войти в эту концепцию, но как это выглядит? Вы пришли на чужую территорию и там просто убиваете людей. Главное – когда ты делаешь героев из тех зеков, которым ты предлагаешь воевать, а потом говоришь, что это "герой СВО", подсознательно это влияет на общественное мнение России. Они сейчас панически ждут развития событий. Это очень хорошо, потому что это будет аморальное состояние не только армии, но и всей конструкции этой странной страны.

Возможны ли переговоры по Крыму

Не могла не обратить внимание на ваш комментарий по поводу того, что 5 – 7 месяцев и Крым вернется домой. Если говорить о нашем украинском Крыме, то накануне еще и Андрей Сибига сказал, что Украина готова вести переговоры с Россией по Крыму в случае успешного контрнаступления.

Немного объясню, чтобы было ясно, что имел в виду господин Сибига. В первую очередь, не только мы говорим о том, что это абсолютно в рамках международного права освобождение территории оккупированного Крыма. Об этом говорят наши партнеры.

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В том числе – американские, четко фиксирующие, что не предлагают Украине наносить удары по территории России, но все, что касается оккупированных территорий, включая Крым и оккупированную в 2014 году территорию Донбасса, Украина имеет право использовать любое оружие, чтобы наносить наибольший вред русскому оккупационному войску.

Это очень важно, потому что это глобальный консенсус относительно того, что Украина может освобождать военным путем любые оккупированные территории.

Вторая составляющая. Безусловно, есть концепция, уже официально зафиксированная Украиной. Об этом неоднократно говорил президент Украины, что началом любого реального переговорного процесса является освобождение всех оккупированных территорий Украины, включая Крым. То есть, вышли на границы 1991 года, после этого переговорные позиции.

Кроме того, отдельно проговорим, что, например, с Путиным, демонстрирующим неадекватное поведение, сегодня вести переговоры вообще нет никакого смысла, потому что он находится в таком изолированном информационном пространстве, в котором у него совсем другая реальность. Поэтому с ним о чем-то говорить, если он не отдает себе понимания происходящего, нет смысла.

Теперь о том, что сказал господин Сибига. Он просто зафиксировал, что если мы, например, подошли к админгранице с Крымом, Россия скажет нам: "Мы готовы вывести свои войска, но дайте нам 2, 3, 4 дня", то это может быть зафиксировано. То есть выходите, а после этого мы заходим уже в Крым без активных боевых действий. Но мне кажется, что это маловероятно.

Скорее всего будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении, потому что обсуждать конкретные направления нет смысла в прямом эфире. Даже Генштаб наверняка этого не будет делать. Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым.

То есть о переговорах не говорится. Я понимаю, что Россия и остатки пророссийского лобби постоянно говорят о том, что нужно садиться за переговорный стол. Нет, зафиксирована конкретная позиция Украины.

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Идут достаточно активные боевые действия, нам нужно максимально жестко проатаковать Россию, получить несколько существенных тактических выигрышей, продвинуться на оккупированных территориях. После этого Россия будет еще больше деморализована. Тогда мы получим падение и морали и физической способности держать оборону. Безусловно, после этого Россия будет покидать те или иные оккупированные территории добровольно. Может быть, и Крым.

Россия не будет держаться до последнего в Крыму

По вашему мнению, им есть смысл удерживать Крым дальше? Долго ли они смогут удерживать полуостров, когда мы подойдем к административным границам?

Они постараются на первом этапе что-то сделать. Но давайте зафиксируем их позицию и все станет ясно.

Во-первых, Крым не признан российской территорией. Это классическая оккупированная территория и все, кто там находится подпадают под действие международного права и признаются преступниками. Россию не поддерживают даже союзники. К примеру, заявление Фу Цуна посла Китая в ЕС, который четко заявил, что они не признают Крым и другие оккупированные территории российскими.

Международное право четко фиксирует, что это украинская территория. Даже союзники, которые могли бы чем-то помочь – информационно или дипломатично, говорят, что эти территории являются украинскими.

Логистика России сорвана. Она не отвечает потребностям масштабной войны в 21 веке. Есть уже некоторые проблемы с вооружением. Российские мобилизованные – деморализованы и демотивированы.

В итоге мы имеем плохое моральное состояние, изоляцию и абсолютное осуждение мирового сообщества. На этом фоне, после ряда военных поражений на территории Украины, мне кажется, что будет сложно удержать Крым. Один вопрос – ради чего?

Россия идет к поражению. Мир ясно зафиксировал – в таком виде Россия абсолютная угроза современному мировому порядку. Оставлять войну незаконченной очень опасно.

Когда кто-то говорит, что "давайте освободим только континентальную часть Украины, а вопросы Крыма будем решать отдельно, это значит вложить ресурсы в консервацию нынешнего политического режима в России".

И очень скоро там начнут распространяться реваншистские настроения и в конечном случае мы получим милитаризованное государство, которое будет вести внешнюю политику более агрессивно, чем сейчас. Мы получим вечную войну с холодными и горячими фазами, элементами терроризма и шантажа Украины и других государств.

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Именно поэтому мы имеем четкую позицию международного сообщества и Украины: нельзя оставлять Крым России. И это понимают россияне, что то имущество, которое они украли у украинцев, это ворованное. И защищать украденное – выглядит странно. Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они говорят, что они держатся до последнего.

Границы, которые интересуют Украину

Недавно Ксения Собчак высказала тезис, мол, "сегодня Украина нам говорит вернуться к границам 24 февраля, а потом скажет, верните нам Донбасс, а потом – Крым, а потом украинцы "откусят" у нас Белгородскую область и пойдут дальше. Вот такие тезисы сейчас звучат в среде "русских либералов".

Мне кажется, что им нужно переосмыслить себя и историю своей страны: какую роль они должны играть в историческом и географическом измерении. Думаю, что со временем у них начнется процесс создания слабой демократии, где появятся определенные политические партии, не такие "клоунские", как сейчас, а настоящие партии, которые смогут провести первые и последующие свободные выборы в российский парламент. И эта новая власть будет сосредоточена на решении внутренних проблем.

Поэтому они должны проиграть – для того, чтобы обнулить желание "высокомерно" что-то обсуждать. Нет никаких границ 24 февраля, нет ничего другого, кроме как границ по состоянию на 1991 год, которые признаны всем миром.

Есть конкретная, агрессивная, немотивированная война, осужденная всеми международными площадками. Эта война имеет негативные последствия для всего мирового сообщества и должна завершиться исключительно возвращением территориальной целостности Украины.

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У нас нет никаких мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50 – 100 км не стояло никакой тяжелой военной техники России. Мы не хотим повторения постоянных "тренировок" российской армии у наших границ, ведь, к сожалению, общая граница у нас никуда не денется. Конечно, хотелось бы, чтобы между нами была какая-то буферная страна, но к этим событиям мы точно не будем иметь отношения.

Мы ментально разные с россиянами. Если ты заходишь на территорию России, тебе нужно контролировать, как они думают. Они совсем по другому смотрят на окружающих, на мир, у них другие жизненные принципы. Мы кардинально другие – украинцы хотят быть свободными, иметь открытые границы, чтобы путешествовать, жить в технологическом пространстве. А россияне хотят жить в лагерях, где над ними стоят надсмотрщики и раздают указания.

Границы 1991 года – это границы, которые нас интересуют. Только при таких условиях мы сможем обеспечить контур безопасности для Украины. Единственной ключевой гарантией безопасности для Украины станет трансформация политической системы Российской Федерации, когда вся их "элита" исчезнет. Когда к власти придут другие люди, условно либеральные силы, уважающие свободу других стран и людей.

ООН полностью обнулила свою репутацию

Как случилось, что с одной стороны ООН дает площадку России, а с другой – осуждает ее действия по заседанию о "правовых основаниях" похищения детей с временно оккупированных территорий?

Вся большая политика, к сожалению, коррумпирована. Последние 20 лет внешняя политика России – это попытка доминировать на той или иной площадке. Она вкладывала огромные деньги через гранты, партнерские контакты, интеграцию своих граждан в органы управления той или иной организации. В той же ООН заместитель генерального секретаря – россиянин Воронков, который занимается вопросами терроризма. Это ведь нонсенс.

Поэтому Россия постоянно вкладывала много денег в эти площадки, интегрировала своих граждан на руководящие должности и сегодня она все это использует как последний бастион пророссийского лобби в глобальном мире в целом. Это выглядит странно, но мне кажется, ООН полностью обнулила свою репутацию.

Другой вопрос – на что они ориентируются? Давайте смотреть правде в глаза, Латинская Америка или Африка – для них война в Украине не является первоочередной в повестке дня. Они не думают и не говорят об этом. ООН ориентируется на эти страны. Поэтому у них и Россия есть председательствующая в Совбезе.

Кстати говоря Почти 50 стран объявили совместное заявление о депортации украинских детей в Россию

Вот эта попытка России провести заседание относительно депортированных детей, она вызвала правильную и четкую реакцию. Уровень заседания не достаточно велик, чтобы говорить, и это просто выглядит маразматически.

Там выступала Львова-Белова. Надо было не онлайн пригласить, может, ее арестовали бы?

Я думаю, она сейчас будет ездить только по временно оккупированным территориям некоторое время. После этого где-то будет тихонько сидеть в русском захолустье и писать романы о "спасении детей".

Между тем – бойкот 50 стран, некоторые дипломаты вышли, когда она выступала онлайн. Более того, резолюция достаточно жесткая, что России нет смысла говорить об этом – только в рамках показаний для суда в Гааге. Они использовали эту площадку против себя.

Другая проблема – институционально, мне кажется, что это все обнуляет репутацию. Нет доверия к ООН у больших стран. Нет доверия к МАГАТЭ, международному – подчеркиваю – Красному Кресту. Украинский Красный Крест очень мощно работает по обеспечению наших людей и на временно оккупированных территориях. Что касается международного – то их практически нет, не существует.

То есть все эти международные институты, не принимаю во внимание спортивные федерации, МОК, все они демонстрируют абсолютное непонимание, что такое цивилизационные ценности. Они об этом не говорят. Им безразлично: дают деньги россияне – супер, будем поддерживать.

Я думаю, после войны нужно, когда Россия проиграет, тогда можно будет жестко говорить не только Украине, но и другим странам. Я не сомневаюсь, что та же Польша или страны Балтии, Северной Европы достаточно жестко будут задавать вопросы функционирования международных организаций. Это все будет жестко перестраиваться. Безусловно, нужно будет проводить расследование того, почему те или иные руководители занимали позиции международных институтов.

Львова-Белова сама признала похищение ребенка из Украины

Меня удивляют заявления Марии Львовской-Беловой о ребенке из Мариуполя, которого она удерживает у себя. Мол, та бегает за ее младшими детьми и кричит "съем москаленка". Я не видела ни одного ребенка в Украине, который слово "москаленок" говорил.

Это же Львова-Белова. Они имеют небольшое отношение к психически здоровой части человечества как такового. В начале войны, когда я с ними общался в рамках переговорных процессов, я понял, что они реально искренне влюблены в свою пропаганду. Я такое впервые видел.

Если мы говорим о жесткой пропаганде, которой Россия хорошо пользовалась в начале войны, она нужна, чтобы правящий класс мотивировал или контролировал огромную часть общества. Но я впервые увидел, что представители правящей элиты настолько влюблены в свою пропаганду. Они искренне верят в эти дикие, абсолютно абсурдные мифы.

И когда Львова-Белова это рассказывает, в мире смотрят и понимают, что это неадекватные люди. Это хорошо, что не мы с вами говорим. Чем больше будут говорить Лавров, Песков или сам Путин, когда выходит и общается с 17 представителями посольств, рассказывая им неадекватные вещи, и они с удивлением смотрят на него. А это страны не первого плана и даже они не понимают, что он несет. Это же говорит о том, что они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают.

Если бы она была умнее, у нас были бы проблемы. Она могла бы маскировать свои действия. А так говорит: я украла этого ребенка, он меня не любит, я его принудительно перевезла к себе, практически морально насилую и так далее. Она фиксирует добровольно свой умышленный посыл на совершение преступления – это круто.

Даже после той встречи между Путиным и Львовой-Беловой, где она сказала, что вы лично заботились о массовом похищении детей, которых мы привезли в Россию. Там усыновление шло так: ты идешь в эту семью, ты – в эту, то есть отдавали просто так. Независимо от того есть ли условия, хочет ли ребенок. Это абсурд полный.

Путин общается с точки зрения безопасности

Вспомнила интервью сбежавшего из России ФСОшника, который говорил, что у Путина есть два условия, когда он едет в командировку – чтобы работало РосТВ. Телефонами и Интернетом он не пользуется.

Ему поставят компьютер со спутником, и он будет смотреть сам на себя. Я не очень доверяю перебежчикам-ФСОшникам. По крайней мере, какую информацию он говорит – нужно проверить. Некоторые вещи ясны, что есть одинаковые кабинеты, из которых Путин общается с точки зрения безопасности. Учитываем психотип Путина, чтобы окружающие не поняли, откуда он онлайн проводит беседы.

Он относится к категории людей, не пользующихся социальными сетями и т.д. Получает папочку, где прописано, что говорят, кто есть кто, кто плохой и так далее.

Это стандартные инструменты технического воздействия на первых лиц государств, когда у тебя есть доступ к телу и можешь формировать мнение. Например, на человека, которого не знаешь – взял манипулятивные цитаты: смотрите, этот человек делает это для того, чтобы его дискредитировать и потом с ним что-то сделать. Или иначе – смотрите, нас боятся.

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Мне нравилось то, что Путина "западные элиты испугались, когда он заявил о передаче тактического ядерного оружия в Беларусь". Вроде бы он обнулил все планы западных элит и теперь война пойдет по "трехдневному сценарию" России. Понимаете, они вполне серьезно говорят.

Понятно, что когда он выходит куда-то говорить, имея только такую информацию, он ведет себя как царь, потому что уверен, что все так думают.

Все думают, что он таким "мощным заявлением" о тактическом ядерном оружии в Беларуси практически обнулил все, что касается поддержки Украины в западных сообществах. Путин верит в это, значит и говорит: "Теперь в этой войне доминируем. Осталось 3 дня и все пойдет так, как нам нужно".

Обратите внимание! Вторую часть интервью с советником главы Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком читайте на нашем сайте уже скоро.