Когда будет следующий бой Ломаченко: известна дата

Украинский боксер, чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который накануне одолел в поединке венесуэльца Хорхе Линареса, проведет свой следующий бой 25 августа 2018 года.

Об этом заявил промоутер украинского спортсмена Боб Арум, сообщает Fight TV Hub.

Отметим, что Василий Ломаченко стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA в легком весе, одолев в 10 раунде техническим нокаутом Хорхе Линареса.

Посмотрим, какой бой будет следующим. 25 августа – это точно, его отец подтвердил дату. На следующей неделе поговорим о сопернике. Бой с Раймундо Бельтраном возможен, но сначала мы обсудим это с командой Ломаченко,

– рассказал Арум.

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Смотрите видео, на котором Арум анонсирует следующий бой Ломаченко: