"Когда я стану королем" Принц Чарльз сделал заявление о своей политике на престоле

Сын королевы Елизаветы, ее преемник на монаршем престоле принц Чарльз рассказал, чем будет отличаться его политика в случае, когда он полноценно сядет на трон.

14 ноября принц Чарльз отметит 70-летний юбилей.

Читайте также: Я мог опьянеть, – принц Уильям стал жертвой смешного розыгрыша на параде

К этой дате BBC сделало эксклюзивное интервью с преемником британской короны.

Принц Чарльз заявил, что когда станет королем, то не будет высказываться на общественно-политические темы.

Известно, что принц Уэльский часто выступает на темы, связанные с охраной окружающей среды, он также высказывается относительно современной архитектуры и неоднократно обращался к членам правительства Великобритании по поводу проблем, которые его беспокоят.

По данным источников британских СМИ, в частных разговорах Чарльз часто прибегает к откровенным высказываниям. В частности, в 2014 году он, якобы, сравнил президента России Владимира Путина с Гитлером. Правда, официально факт такого высказывания подтвержден не был.

В интервью BBC принц преемник королевы Елизаветы подчеркнул, что когда станет монархом, будет действовать в рамках "конституционных параметров" и выступать в поддержку одной из политических партий.

Принц Уэльский констатировал, что после восшествия на престол уже не сможет продолжать свою общественную деятельность.

Не столь недалекий. Я признаю, что быть сувереном – это совсем другое дело. Поэтому, конечно же, я в полной мере понимаю, как это будет работать,

– сказал он.

Кто такой принц Чарльз?Принц Уэльский является сыном королевы Великобритании Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. В 1981 году Чарльз женился на Диане Спенсер, в браке у них родилось двое детей: принц Уильям и принц Гарри. В 1996 пара развелась, а уже в 1997 принцесса Диана погибла в автокатастрофе. В 2005-м принц Чарльз женился во второй раз на Камилле Паркер Боулз.