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Когда нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть

404 Читати новину українською
Когда нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть
Когда нужно завтракать и ужинать, чтобы похудеть / rd.com

Ученые из Университета Суррея (Великобритания) установили, что сокращение временного промежутка между первым и последним приемом пищи помогает снизить количество ежедневно потребляемых калорий и объем жира в организме.

Они провели пилотное исследование, в ходе которого люди в течение десяти недель на полтора часа позже завтракали и раньше ужинали, пишет Journal of Nutritional Science.

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Ученые под руководством Джонатана Джонстона (Jonathan Johnston) решили проверить, как на профилактику ожирения влияет "мягкое" временное ограничение: отложенный на полтора часа завтрак и ужин, который съели на полтора часа раньше привычного для участников времени.

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Авторы провели пилотное исследование, в котором приняли участие 13 человек (средний индекс массы тела – 29 кг/м2). В течение десяти недель 7 людям необходимо было придерживаться рекомендаций по ограничению временного промежутка приема пищи, а шесть человек (контрольная группа) могли питаться по собственному графику. На протяжении всего времени исследования участники должны записывать потребленную пищу, а также в начале и в конце наблюдений пройти медицинские измерения. Ученые следили за весом и объемами участников, уровнем глюкозы, инсулина и жиров.

За 10 недель участникам из экспериментальной активной группы удалось сократить перерыв между первым и последним приемом пищи почти на 4 часа и значительно уменьшить калорийность потребляемой пищи: почти на 720 килокалорий по сравнению с начальными показателями.

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На вес изменение питания не повлияло, но значительно сказался на процентном содержании жира в организме: участникам экспериментальной группы удалось снизить его на 1,9%.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь исследования Ожирение Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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