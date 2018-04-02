Когда заканчивать отношения: пять тревожных признаков

Отношения – вопрос личный, но все же можно отследить определенные общие черты, которые говорят о том здоровые они или токсичны.

Психолог Брегит Брогаард подготовила 5 признаков, свидетельствующих о том, что пришло время расставаться, пишет "Новое время".

У вас разные базовые ценности

Различные базовые ценности – это причина для беспокойства независимо от того, в каком состоянии дела сейчас. Такие ценности – обсуждению не подлежат и могут стать причиной серьезных конфликтов.

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Важно отметить, что изменение базовых ценностей, если вы решите их обсудить, может происходить только без давления.

Партнер воспринимает вас как должное

В таких отношениях вы живете так, как хочет партнер и так, как ему нравится – от мелочей до более существенных вещей. Партнер воспринимает вашу покорность как должное и по его мнению так и должно быть. Вывод здесь очевиден.

Партнер вас не уважает

Отсутствие уважения может проявляться в различных вариациях – или эмоциональном и словесном насилии, или в пассивно-агрессивном поведении, или в создании дистанции. Это также может быть и просто отсутствие движения вперед. В любом случае это тревожный признак.

Партнер не беспокоится о ваших эмоциональных и сексуальных потребностях

В этом случае все действия подстроены под желания партнера, ваши же желание во внимание не берут. Например, все ваши планы подстроены под расписание дня партнера и он надеется, что вы будете хотеть всего того же что и он.

Ваш партнер принимает заботу, но редко ее предоставляет

Этот момент заметить можно не сразу, однако сделать это все же не сложно. Например, вы всегда заботитесь и беспокоитесь о своем партнере, а он взамен не демонстрирует аналогичной заботы.

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Это те отношения, в которых вас могут воспринимать как "папу" или "маму", и если вы взяли на себя такую ​​роль, то, вероятно, в ваших отношениях что-то пошло не так.