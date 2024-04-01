Кто подлежит мобилизации в апреле 2024 года: перечень категорий
В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. В апреле 2024 года она охватит широкий спектр граждан. Определены основные категории лиц, подлежащих службе в ВСУ.
Согласно последним новостям, в Украине продлили военное положение и всеобщую военную мобилизацию до 13 мая 2024 года. В то же время законодательство определяет категории граждан, которые подлежат службе в Вооруженных Силах, – 24 Канал рассказывает о ситуации по состоянию на 1 апреля 2024 года.
Смотрите также Повторное прохождение ВВК: кто должен проходить комиссию с 1 апреля 2024 года
Кто из граждан Украины подлежит службе в ВСУ
Мобилизация прежде всего будет касаться мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом, а также тех, кто не служил, но соответствует возрастным критериям. Женщины до 60 лет также могут быть привлечены к обороне страны.
В соответствии с законодательством, к мобилизации привлекают:
- мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом;
- мужчин от 27 до 60 лет без военного опыта;
- мужчин от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но пригодны к службе;
Добровольно к армии могут присоединиться:
- молодые люди от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу;
- лица с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку;
- женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.
Смотрите также Будет ли мобилизация с 18 лет: что известно о призыве в апреле 2024 годаВажно! Беременные женщины не подлежат мобилизации, независимо от наличия военной или медицинской специальности.
На каком этапе принятия нового законодательства по мобилизации
- 29 марта Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Более четырех тысяч предложений внесли в документ, который должен определить будущее мобилизационного процесса в стране.
- Роман Костенко, секретарь комитета, предположил, что законопроект вынесут в Верховной Раде на голосование в середине апреля 2024 года. Он отметил, что мобилизация – не остановлена, этот год будет ключевым для ее развертывания, несмотря на необходимость разработки подзаконной базы.
- Собственно, правительственный законопроект №10449 о мобилизации народные депутаты приняли в первом чтении еще в начале февраля. Перед голосованием омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что документ содержит противоречивые нормы, призывая парламент ко второму чтению урегулировать все положения.