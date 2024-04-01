Кто подлежит мобилизации в апреле 2024 года: перечень категорий

В Украине продолжается всеобщая военная мобилизация. В апреле 2024 года она охватит широкий спектр граждан. Определены основные категории лиц, подлежащих службе в ВСУ.

Согласно последним новостям, в Украине продлили военное положение и всеобщую военную мобилизацию до 13 мая 2024 года. В то же время законодательство определяет категории граждан, которые подлежат службе в Вооруженных Силах, – 24 Канал рассказывает о ситуации по состоянию на 1 апреля 2024 года.

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Кто из граждан Украины подлежит службе в ВСУ

Мобилизация прежде всего будет касаться мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом, а также тех, кто не служил, но соответствует возрастным критериям. Женщины до 60 лет также могут быть привлечены к обороне страны.

В соответствии с законодательством, к мобилизации привлекают:

мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом;

мужчин от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин от 18 до 60 лет, которые были сняты с воинского учета, но пригодны к службе;

Добровольно к армии могут присоединиться:

молодые люди от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу;

лица с инвалидностью и те, кто имеет право на отсрочку;

женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

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На каком этапе принятия нового законодательства по мобилизации

29 марта Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Более четырех тысяч предложений внесли в документ, который должен определить будущее мобилизационного процесса в стране.

Роман Костенко, секретарь комитета, предположил, что законопроект вынесут в Верховной Раде на голосование в середине апреля 2024 года. Он отметил, что мобилизация – не остановлена, этот год будет ключевым для ее развертывания, несмотря на необходимость разработки подзаконной базы.

Собственно, правительственный законопроект №10449 о мобилизации народные депутаты приняли в первом чтении еще в начале февраля. Перед голосованием омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что документ содержит противоречивые нормы, призывая парламент ко второму чтению урегулировать все положения.

Беременные женщины не подлежат мобилизации, независимо от наличия военной или медицинской специальности.