Кто станет новым спикером Сил обороны Юга вместо Гуменюк
19 апреля Наталью Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга. Стало известно, кем ее заменили.
На должность спикера Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.
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Новая должность
В комментарии СМИ, Плетенчук отметил, что, начиная с 22 апреля, он приступает к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
В то же время капитан объяснил, что он продолжает состоять в должности спикера ВМС.
Напомним, что 19 апреля Генштаб ВСУ уволил Наталию Гуменюк с должности спикера Сил обороны Юга.
Известно, что отставки Гуменюк потребовали украинские и зарубежные журналисты. 17 апреля они обнародовали соответствующее заявление. Его подписали около ста медийщиков и изданий.
Гуменюк обвиняли в нехватке компетентности и препятствии работе СМИ. В заявлении говорится, что чиновница запрещала средствам медиа освещать военные преступления России в зоне ее ответственности, в частности, на Херсонщине.
Журналисты попросили "не допускать Гуменюк ни к какому управлению коммуникациями".
Чиновница лаконично прокомментировала свое увольнение. В фейсбуке полковник опубликовала пост, который, вероятно, имеет отсылку на ее увольнение.
"А солнце все равно сильнее туч...", – написала Гуменюк и добавила соответствующее фото.
Другие кадровые изменения в рядах ВСУ: что известно
- В марте стало известно об увольнении Юрия Игната с должности спикера Воздушных Сил.
- Командующий Николай Олещук сообщил, что полковник будет оставаться в составе Воздушных Сил и будет "работать на другом направлении не менее успешно".
- Новым спикером Воздушных сил назначили майора Илью Евлаша, ранее возглавлявшего пресс-центр ОСУВ "Хортица".
- Позже Дмитрий Лиховий покинул пост спикера ОСУВ "Таврия". По его словам, он был на этом посту временно и теперь вернется к предыдущим обязанностям.
- Также Главком Александр Сырский решил провести кадровые изменения среди командиров бригад.
- Еще зимой президент Зеленский сообщил об обновлении руководства Вооруженных сил Украины. Сначала он заменил Главкномандующего, а затем осуществил ряд других назначений.