Кто станет новым спикером Сил обороны Юга вместо Гуменюк

19 апреля Наталью Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны Юга. Стало известно, кем ее заменили.

На должность спикера Сил обороны юга назначили капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука.

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Новая должность

В комментарии СМИ, Плетенчук отметил, что, начиная с 22 апреля, он приступает к исполнению обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

В то же время капитан объяснил, что он продолжает состоять в должности спикера ВМС.

Напомним, что 19 апреля Генштаб ВСУ уволил Наталию Гуменюк с должности спикера Сил обороны Юга.

Известно, что отставки Гуменюк потребовали украинские и зарубежные журналисты. 17 апреля они обнародовали соответствующее заявление. Его подписали около ста медийщиков и изданий.

Гуменюк обвиняли в нехватке компетентности и препятствии работе СМИ. В заявлении говорится, что чиновница запрещала средствам медиа освещать военные преступления России в зоне ее ответственности, в частности, на Херсонщине.

Журналисты попросили "не допускать Гуменюк ни к какому управлению коммуникациями".

Чиновница лаконично прокомментировала свое увольнение. В фейсбуке полковник опубликовала пост, который, вероятно, имеет отсылку на ее увольнение.

"А солнце все равно сильнее туч...", – написала Гуменюк и добавила соответствующее фото.

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