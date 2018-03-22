Количество рекламы на YouTube возрастет

Рекламы между музыкальными видео на YouTube станет больше. Хостинг собирается увеличить свои доходы именно таким образом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает unian.ua.

Компания возлагает большие надежды на свой новый сервис платных музыкальных подписок и считает, что он может значительно увеличить ее доходы.

Таким образом руководство хостинга решило увеличить количество тех, кто начнет покупать музыку.

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По словам руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна, в прошлом году выручка YouTube составила 10 миллиардов долларов. Значительная часть средств получена именно благодаря рекламным объявлениям.

Напомним, что коммпания Google, которая является владельцем видеохостинга YouTube, также приняла решение запретить рекламу криптовалют и ICO. Мы перестанем ее видеть с июня 2018 года.