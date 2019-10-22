Коломойский пригрозил Порошенко судами и посоветовал ему быть осторожнее в высказываниях

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятом президенту Петру Порошенко быть осторожнее в своих высказываниях, касающихся его самого и телеканала "1+1".

В комментарии "Украинской правде" Коломойский заявил, что начнет разбирать "все его героическое прошлое за пять лет".

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Олигарх также обвинил Порошенко в повышении тарифов. Он рассказал, что в конце 2014 состоялся конкурс по продаже 25% акций "Винницаоблэнерго", которая еще тогда находилось в фонде госимущества. По словам Коломойского, связанная с ним компания участвовала в конкурсе. И тогда Порошенко якобы возмущался из-за того, что присутствие компании Коломойского в конкурсе заставило его поднимать цену. По словам миллиардера, это были акции именно тогда уже президента Порошенко.

Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... эта компания ( "Энера Винница" – ред.) – это 100% его дочернее предприятие, принадлежащее "Винницаоблэнерго". И он имеет прямое отношение к повышению тарифов,

– добавил олигарх.

По словам Коломойского, в 2013-2014 годах Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил бизнесмену Константину Григоришину 50 миллионов гривен, а под залог он взял акции "Винницаоблэнерго". Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшорные компании.

Коломойский утверждает, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции "Винницаоблэнерго" у олигарха не знают.

Также миллиардер посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают. Говорится о резких высказываниях партии экс-президента в сторону канала Коломойского.

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Накануне телеканал "1+1" показал сюжет о том, что Порошенко "шантажирует" винничан повышением тарифов на водоснабжение. Во фракции Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что сюжет не соответствует действительности, а телеканал "пробил очередное дно". Там отметили, что формирование тарифов на коммунальные услуги входит в компетенцию соответствующего городского совета, а Порошенко не мог и не может быть причастным к формированию тарифов.

Что известно о делах ГБР против Порошенко?

Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах. Последнее – из-за возможного декларирования недостоверной информации. Во всех он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств.



А экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году.

По каким делам Порошенко уже допрашивали в ГБР?

► Национализация "Приватбанка".

► По захвату Россией украинских моряков в 2018 году.

► По уголовному производству, начатом НАБУ касательно подписания и имплементации Минских соглашений.

► По судебной реформе.

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