Коломойський пригрозив Порошенку судами і порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях

Олігарх Ігор Коломойський порадив п'ятому президенту Петру Порошенку бути обережнішим у своїх висловлюваннях, що стосуються його самого і телеканалу "1+1".

У коментарі "Українській правді" Коломойський заявив, що розпочне розбирати "усе його героїчне минуле за п'ять років".

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Олігарх також звинуватив Порошенка у підвищенні тарифів. Він розповів, що наприкінці 2014 року відбувся конкурс з продажу 25% акцій "Вінницяобленерго", які ще тоді перебувало у фонді Держмайна. За словами Коломойського, пов'язана із ним компанія брала участь у конкурсі. Натомість, Порошенко нібито обурювався через те, що присутність компанії Коломойського у конкурсі змусила його піднімати ціну. За словами мільярдера, це були акції власне тоді вже президента Порошенка.

Тому коли він говорить, що не має до цього ніякого відношення... ця компанія ( "Енера Вінниця") – це 100% його дочірнє підприємство, що належить "Вінницяобленерго". І він має пряме відношення до підвищення тарифів,

– додав олігарх.

За словами Коломойського, у 2013-2014 роках Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив бізнесменові Костянтину Григоришину 50 мільйонів гривень, а під заставу він взяв акції "Вінницяобленерго". Засоби Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшорні компанії.

Коломойський стверджує, що Григоришин з Порошенком до сих пір не розрахувався і кому зараз належать акції "Вінницяобленерго" у олігарха не знають.

Також мільярдер порадив Порошенко готуватися до цивільних судових процесів, що на нього чекають. Мовиться про різкі висловлювання партії експрезидента в бік каналу Коломойського.

До теми: Справи проти Порошенка і колишньої влади: які у них перспективи

Напередодні телеканал "1+1" показав сюжет про те, що Порошенко "шантажує" вінничан підвищенням тарифів на водопостачання. У фракції Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що сюжет не відповідає дійсності, а телеканал "пробив чергове дно". Там зазначили, що формування тарифів на комунальні послуги входить до компетенції відповідної міської ради, а Порошенко не міг і не може бути причетним до формування тарифів.

Що відомо про справи ДБР проти Порошенка?Порошенко фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Остання – через можливе декларування недостовірної інформації . У всіх він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів.



А ексзаступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

► Націоналізація "Приватбанку".

► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

► Про судову реформу.

Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента