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      Коломойський пригрозив Порошенку судами і порадив йому бути обережнішим у висловлюваннях

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      Петро Порошенко та Ігор Коломойський
      Петро Порошенко та Ігор Коломойський / соцмережі

      Олігарх Ігор Коломойський порадив п'ятому президенту Петру Порошенку бути обережнішим у своїх висловлюваннях, що стосуються його самого і телеканалу "1+1".

      У коментарі "Українській правді" Коломойський заявив, що розпочне розбирати "усе його героїчне минуле за п'ять років".

      Актуально: Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?

      Олігарх також звинуватив Порошенка у підвищенні тарифів. Він розповів, що наприкінці 2014 року відбувся конкурс з продажу 25% акцій "Вінницяобленерго", які ще тоді перебувало у фонді Держмайна. За словами Коломойського, пов'язана із ним компанія брала участь у конкурсі. Натомість, Порошенко нібито обурювався через те, що присутність компанії Коломойського у конкурсі змусила його піднімати ціну. За словами мільярдера, це були акції власне тоді вже президента Порошенка. 

      Тому коли він говорить, що не має до цього ніякого відношення... ця компанія ( "Енера Вінниця") – це 100% його дочірнє підприємство, що належить "Вінницяобленерго". І він має пряме відношення до підвищення тарифів,
      – додав олігарх.

      За словами Коломойського, у 2013-2014 роках Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив бізнесменові Костянтину Григоришину 50 мільйонів гривень, а під заставу він взяв акції "Вінницяобленерго". Засоби Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшорні компанії.

      Коломойський стверджує, що Григоришин з Порошенком до сих пір не розрахувався і кому зараз належать акції "Вінницяобленерго" у олігарха не знають.

      Також мільярдер порадив Порошенко готуватися до цивільних судових процесів, що на нього чекають. Мовиться про різкі висловлювання партії експрезидента в бік каналу Коломойського.

      До теми: Справи проти Порошенка і колишньої влади: які у них перспективи

      Напередодні телеканал "1+1" показав сюжет про те, що Порошенко "шантажує" вінничан підвищенням тарифів на водопостачання. У фракції Порошенка "Європейська солідарність" заявили, що сюжет не відповідає дійсності, а телеканал "пробив чергове дно". Там зазначили, що  формування тарифів на комунальні послуги входить до компетенції відповідної міської ради, а Порошенко не міг і не може бути причетним до формування тарифів.

      Що відомо про справи ДБР проти Порошенка?Порошенко фігурує в 13 кримінальних провадженнях. Остання – через можливе декларування недостовірної інформації. У всіх він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. ДБР розслідує можливий фіктивний продаж заводу "Кузня на Рибальському", під час якого, за версією слідства, могло бути відмивання коштів.

      А ексзаступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР заяву про "захоплення влади" Порошенком у 2014 році.

      Через які справи Порошенка вже допитували у ДБР?

      ► Націоналізація "Приватбанку".

      ► Про захоплення Росією українських моряків у 2018.

      ► Про кримінальне провадження, розпочате НАБУ щодо підписання та імплементації Мінських угод.

      ► Про судову реформу.

      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Петро Порошенко
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