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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Коломойский прилетел в Киев, – СМИ

      264 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх и глава группы "Приват" Игорь Коломойский приземлился в аэропорту "Борисполь". Сюда он прилетел, вероятно, из Днепра около 20:00 16 мая.

      Как рассказал журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач, Коломойский прибыл тем же самолетом группы "Приват", на котором в ночь на 16 мая прилетел из Тель-Авива (Израиль) в Днепр. Судно имеет бортовой номер UR-PRT.

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      Коломойський, Україна, ЗМІ, Бориспіль
      Коломойский прибыл в "Борисполь" тем же самолетом, которым прилетел из Тель-Авива в Днепр

      По информации проекта "Схемы", на борту самолета, которым олигарх прилетел в Украину, также находились народный депутат от партии "Видродження" Андрей Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич. Оба неоднократно посещали офис Коломойского в Израиле накануне второго тура выборов президента. Добавим, что Миндич также является соратником Коломойского и имеет долю в приближенных к нему медиаструктурах.

      В воскресенье, 12 мая, в Украину из Израиля прибыл бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, экс-владелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов.

      Почему Коломойский уехал из Украины и где он жил

      Ранее Игорь Коломойский убеждал, что последний раз был в Украине в июне 2017 года. Как пояснял предприниматель, так долго он не возвращался сюда из-за судов, связанных с "Приватбанком". Кроме того, Коломойский заявлял, что опасается, если вернется в Украину, то может отсюда уже не уехать. Вполне вероятно, причиной таких слов был его конфликт с действующим украинским президентом Петром Порошенко.

      Известно, что Коломойский вне Украины сначала проживал в Женеве (Швейцария), однако в 2018 году перебрался в Израиль, где впоследствии и устроил себе офис для ведения дел. Олигарх неоднократно уверял, что намерен вернуться в Швейцарию, однако это так и не произошло. Что касается переезда в Израиль, то Коломойский это объяснял семейными обстоятельствами.

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      Об Авакове, команде Зеленского и возвращении в Украину: вторая часть интервью с Коломойским

      О своем возвращении в Украину Коломойский начал говорить в середине апреля 2018 года, когда шансы Зеленского стать президентом были очень высокими. В целом связь между Коломойским и Зеленским является очевидной. Хотя, оба заявляют о том, что их отношения – только партнерские и в рамках бизнеса, но, по информации СМИ, адвокат Коломойского Андрей Богдан представлял кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команду на официальных встречах, продолжая системно летать к олигарху. Уже после избрания Зеленского президентом Богдан вместе с бывшим шоуменом принимал участие в различных встречах и мероприятиях.

      Знамо дело. Я собирался и раньше вернуться, но там – всякие случаи... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но из-за такой острой политической борьбы и чтобы не вносить суету и переполох, я решил здесь (В Израиле – 24 канал) спокойно отсидеться и не напрягать никого в Украине,
      – объяснял бизнесмен.

      Какие планы Коломойский имеет в отношении Украины

      Здесь он, в частности, собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ – до национализации "Приватбанка" недвижимость находилась в его залоге, но впоследствии банк отдал ее в обеспечение кредита рефинансирования.

      Кроме того, специалисты предполагают, что Коломойский имеет определенные планы на "Приватбанк". Сам олигарх уверял, что банк ему не нужен, а он только хочет вернуть 2 миллиарда долларов, которые находились там во время национализации. Зеленский также заявлял, что не будет возвращать "Приватбанк" Коломойскому, поскольку это сейчас государственное учреждение.

      По мнению экономиста Сергея Фурсы, физически Коломойский вернуть "Приватбанк" не сможет. Специалист говорит, что после апелляций банк может быть ликвидирован, так как государство заберет те деньги, которые оно внесло в капитал банка. В итоге "Приватбанк" станет неплатежеспособным.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ИГОРЯ КОЛОМОЙСКОГО:
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      Теги: Новости Киева Новости Борисполя авиация Новости Украины Игорь Коломойский Новости политики
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