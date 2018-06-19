Колумбия в меньшинстве уступила Японии на Чемпионате мира

Сборные Колумбии и Японии на Чемпионате мира играли в одной группе в 2014 году. В 2018 году они снова попали в одну группу.

В 2014 году сборная Колумбии разгромила Японию 4:1. В 2018 году "самураи" взяли реванш.

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Уже на 6-й минуте японцы вышли вперед. А колумбийцы остались в меньшинстве. Карлос Санчес сыграл рукой в собственной штрафной, и судья Дамир Скомина удалил игрока. А также назначил пенальти в ворота Давида Оспины. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Синдзи Кагава.

Стоит отметить, что удаление колумбийца стало первым на этом Мундиале.

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После пропущенного гола Хосе Пекерман не сразу провел замену, чтобы заполнить пробел в защите. Лишь на 31 минуте активный Хуан Куардадо покинул поле, уступив место Вильмару Барриосу.

А вскоре "лос кафетерос" сравняли счет. Рамаделя Фалькао сбили недалеко от штрафной японцев. К мячу подошел Хуан Кинтеро и мощно пробил низом под стенкой. Эйдзи Кавасима отбил этот мяч, но сделал это за линией ворот. Поэтому арбитр засчитал взятие ворот.

Несмотря на игру в меньшинстве, колумбийцы продолжали атаковать ворота соперников. Японцы тоже отвечали острыми моментами. А забить победный гол "самураям" удалось после выхода на замену Кейсуке Хонда. Именно он подал с углового, а Юя Осако головой замкнул его навес. В этом моменте ошибся Давид Оспина, который неудачно вышел на перехват.

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Япония побеждает Колумбию в первом матче на Чемпионате мира 2018 года.

Колумбия – Япония 1:2

Голы: Кинтеро, 39 – Кагава, 6 (пен), Осако, 73

Удаление: К. Санчес, 4