17:35
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Колумбия в меньшинстве уступила Японии на Чемпионате мира

37 Читати новину українською
Колумбия – Япония результат матча Чемпионата мира
Колумбия – Япония результат матча Чемпионата мира

Сборные Колумбии и Японии на Чемпионате мира играли в одной группе в 2014 году. В 2018 году они снова попали в одну группу.

В 2014 году сборная Колумбии разгромила Японию 4:1. В 2018 году "самураи" взяли реванш.

Читайте также: Колумбия – Япония: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Уже на 6-й минуте японцы вышли вперед. А колумбийцы остались в меньшинстве. Карлос Санчес сыграл рукой в собственной штрафной, и судья Дамир Скомина удалил игрока. А также назначил пенальти в ворота Давида Оспины. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Синдзи Кагава.

Стоит отметить, что удаление колумбийца стало первым на этом Мундиале.

Читайте также: Самолет со сборной Саудовской Аравии загорелся во время полета: жуткие кадры

После пропущенного гола Хосе Пекерман не сразу провел замену, чтобы заполнить пробел в защите. Лишь на 31 минуте активный Хуан Куардадо покинул поле, уступив место Вильмару Барриосу.

А вскоре "лос кафетерос" сравняли счет. Рамаделя Фалькао сбили недалеко от штрафной японцев. К мячу подошел Хуан Кинтеро и мощно пробил низом под стенкой. Эйдзи Кавасима отбил этот мяч, но сделал это за линией ворот. Поэтому арбитр засчитал взятие ворот.

Несмотря на игру в меньшинстве, колумбийцы продолжали атаковать ворота соперников. Японцы тоже отвечали острыми моментами. А забить победный гол "самураям" удалось после выхода на замену Кейсуке Хонда. Именно он подал с углового, а Юя Осако головой замкнул его навес. В этом моменте ошибся Давид Оспина, который неудачно вышел на перехват.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Япония побеждает Колумбию в первом матче на Чемпионате мира 2018 года.

Колумбия – Япония 1:2

Голы: Кинтеро, 39 – Кагава, 6 (пен), Осако, 73

Удаление: К. Санчес, 4

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сегодня, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 708
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сегодня, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 438
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сегодня, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 183
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1998
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 402
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук