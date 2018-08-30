Команда украинского тренера вышла в групповой этап Лиги Европы
Казахстанская "Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука победила АПОЭЛ и вышла в групповой этап Лиги Европы.
"Астана" отыграла минимальное поражение в первом матче от АПОЭЛа (0:1) в основное время, а затем постепенно перевела дело до серии пенальти.
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В серии послематчевых пенальти более меткими оказались игроки "Астаны", а вот киприоты реализовали только один из пяти пенальти, что позволило команде Романа Григорчука пройти в групповой этап Лиги Европы.
"Астана" – АПОЭЛ 1:0 (1:0) (пен. 2:1)
Гол: Энрике, 16
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Источник: 24 Канал
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