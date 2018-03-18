Команда "Загорецкая Людмила Степановна" призналась, в честь кого назвали команду

Звезды юмористического шоу "Лига смеха", команда "Загорецкая Людмила Степановна" впервые рассказали, в честь кого назвали команду.

По словам участников, прототипом их команды стала реальная женщина. Правда, ее фамилию ребята немного изменили. Об этом ребята рассказали в эфире "Светская жизнь".

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"Когда была первая репетиция нашей команды, мы сидели напротив ее кабинета. Мы там изменили немножко фамилию, чтобы не ломать судьбу человеку. Людмила Степановна ее зовут. Она была не Загорецкая, а Закалюжная. Закалюжная Людмила Степановна привет, вы заведующая состава в седьмом общежитии национального университета "Львовская политехника". Вам привет. В вашу честь была названа наша команда. Но вы за лужами, мы – за горами ", – рассказал участник команды Виктор Розовый.

Стоит добавить, что в реальной жизни женщина, чье настоящее имя Загорецкая Людмила Степановна, выходила на связь с командой.

"Она нам говорила:"Почему на сцене вы, а Загорецкая – я ". Мы выступали здесь во Львове. Она пришла и устроила небольшой скандал", – вспомнил Розовый.