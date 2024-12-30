Командира 211 бригады взяли под стражу с залогом в 12 миллионов гривен, – Офис генпрокурора

Командира 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка взяли под стражу. Он имеет возможность внести залог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Это уже второй раз, когда Побережнюка взяли под стражу.

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Какой залог может внести Побережнюк, чтобы выйти из-под стражи

В Офисе генпрокурора рассказали, что командир 211 понтонно-мостовой бригады в рамках меры пресечения может выйти из-под стражи в случае внесения залога суммой в 12 миллионов 112 тысяч гривен.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 миллионов гривен,

– говорится в заметке.

Также прокуроры подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей в бригаде.

К слову, в Офисе генпрокурора 29 декабря сообщили, что командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка задержали и сообщили подозрение по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке. Правоохранители также провели обыски по месту жительства командира бригады.

До этого Побережнюка уже задерживали и объявляли подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд объявил ему меру пресечения, но полковник вышел под залог в размере 908 400 гривен.