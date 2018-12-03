Комаровский объяснил, безопасно ли есть магазинную курятину

Большинство людей стараются избегать магазинного куриного мяса. Поскольку птицу кормят антибиотиками, а это приводит к устойчивости к лекарствам, а следовательно. они будут неэффективными.

Но врач Евгений Комаровский опроверг распространенное мнение об этом, говорится на личном сайте.

Читайте также: Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья

Он пояснил страх курятины, которую производят на птицефабриках. Все из-за разговоров о том, что эта курятина содержит гормоны и антибиотики.



Безопасно ли есть магазинную курятину

Евгений Комаровский отмечает, что во время выращивания цыплят в промышленных условиях, производители действительно используют антибиотики. Однако их применение заканчивают за 2-3 недели до того, как птица попадает на прилавки магазинов. Гормоны при выращивании не используются. Все потому, что бройлеры так быстро растут без гормонов, потому что они имеют особые гены быстрого роста.

Поэтому использование магазинной курицы не несет угрозы для здоровья детей. Это качественный продукт, в котором есть легко усваиваемые белки.

Комаровский советует использовать куриное мясо с птицефабрик и не искать специально домашнее мясо курицы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.