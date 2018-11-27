Комаровский объяснил, как уберечь детей от опасного вируса

Всем известно, что дети гораздо сложнее переносят много болезней, особенно опасными для них являются кишечные инфекции. Одна из таких угроз – ротавирус.

Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский в Instagram.

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Ротавирус называют кишечным гриппом. Этой инфекцией могут заболеть в любое время года. Возбудители вируса встречаются повсюду, независимо от окружения, более того, они очень устойчивы во внешней среде. Для заражения ребенка необходимо получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами.

Наиболее опасна инфекция для детей до 5 лет.

Лекарств против вируса не существуют, можно лишь ликвидировать симптомы. Дети до 5 лет могут несколько раз подхватить вирус, что увеличивает риски для здоровья. Инфекция вызывает рвоту, диарею, повышение температуры.

Как уберечь детей от опасного вируса

Чтобы избежать заражения ротавирусом, ребенка необходимо вакцинировать.

Ротавирусная вакцина – это капли для перорального применения, поэтому родителям не нужно беспокоиться о дополнительной нагрузке инъекцией для своего малыша.

Комаровский отметил, что необходимо 3 дозы вакцины: первую необходимо сделать до 3-х месяцев и завершить вакцинацию до 6 месяцев. Вакцинация помогает формировать коллективный иммунитет, а значит, значительно снижается шанс заболеть ротавирусом у детей и взрослых.

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