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      Комаровский объяснил, как уберечь детей от опасного вируса

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      Комаровский объяснил, как уберечь детей от опасного вируса
      Комаровский объяснил, как уберечь детей от опасного вируса / blog.chocchildrens.org

      Всем известно, что дети гораздо сложнее переносят много болезней, особенно опасными для них являются кишечные инфекции. Одна из таких угроз – ротавирус.

      Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский в Instagram.

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      Ротавирус называют кишечным гриппом. Этой инфекцией могут заболеть в любое время года. Возбудители вируса встречаются повсюду, независимо от окружения, более того, они очень устойчивы во внешней среде. Для заражения ребенка необходимо получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами.

      Наиболее опасна инфекция для детей до 5 лет.

      Лекарств против вируса не существуют, можно лишь ликвидировать симптомы. Дети до 5 лет могут несколько раз подхватить вирус, что увеличивает риски для здоровья. Инфекция вызывает рвоту, диарею, повышение температуры.

      Як вберегти дітей від небезпечного вірусу

      Как уберечь детей от опасного вируса

      Чтобы избежать заражения ротавирусом, ребенка необходимо вакцинировать.

      Ротавирусная вакцина – это капли для перорального применения, поэтому родителям не нужно беспокоиться о дополнительной нагрузке инъекцией для своего малыша.

      Комаровский отметил, что необходимо 3 дозы вакцины: первую необходимо сделать до 3-х месяцев и завершить вакцинацию до 6 месяцев. Вакцинация помогает формировать коллективный иммунитет, а значит, значительно снижается шанс заболеть ротавирусом у детей и взрослых.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дети малого возраста тяжелее переносят многие болезни. Особенно подвержена риску чувствительная кишечная система. Одна из угроз для нее - ротавирус, который также называют «кишечным гриппом». Важно понимать, что это не сезонная инфекция, заболеть ею можно в любое время года. Заразиться ротавирусом легко – возбудители встречаются везде, независимо от окружения, более того, они очень стойкие во внешней среде. Для заражения ребенку достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами. Иммунитет не вырабатывается даже после нескольких эпизодов болезни. ⠀ Заболеть ротавирусной инфекцией могут и взрослые, но наиболее опасна она для детей до 5 лет. К сожалению, лекарства от ротавируса сейчас не существует, и врачи могут только лечить симптомы. При этом дети до 5 лет могут переболеть ротавирусом от 2 до 5 раз, что значительно повышает риски для здоровья. Инфекция вызывает непрекращающуюся рвоту, диарею, повышение температуры. Все это ведет к обезвоживанию – главной опасности для организма крохи. Помимо угроз, подстерегающих в период заболевания, у малышей могут развиться серьезные последствия от ротавируса. ⠀ Важно знать, что ваш ребенок может избежать ротавируса с помощью обычной вакцинации. При этом родители могут не беспокоиться за дополнительную нагрузку инъекций для своего малыша – ротавирусная вакцина – это капли для перорального применения. Всего требуется 3 дозы вакцины: первую необходимо сделать до 3-х месяцев и завершить вакцинацию до 6 месяцев. Вакцинация помогает формировать коллективный иммунитет – а значит, значительно снижается шанс заболеть ротавирусом у детей и взрослых. ⠀ Эпидемия ротавируса в Краснодарском крае – яркий пример того, к чему приводит отказ от вакцинации.

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Дети Здоровье Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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