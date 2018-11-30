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      Комаровский опроверг миф о том, как помочь подавившемуся человеку

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      Как помочь подавившемуся человеку
      Как помочь подавившемуся человеку / medicalnewstoday.com

      Врач Евгений Комаровский рассказал, нужно ли стучать по спине, когда человек подавилася и начинает кашлять.

      Об этом говорится на сайте врача.

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      Комаровский отмечает, что если человек подавился чем-то и начинает кашлять, то стучать человека не нужно.

      Все потому, что если человек может кашлять, то значит, что он может дышать. Для того, чтобы кашлянуть, необходимо вдохнуть. Кашель является самым эффективным способом очищения дыхательных путей.

      via GIPHY

      Если человек может кашлять, плакать, дышать, стучать его по спине категорически нельзя.

      Единственное, что в такой ситуации может сделать стук по спине – изменить положение инородного тела, которое попало в дыхательные пути и привести к полной остановке дыхания.

      Поэтому, если взрослый или ребенок подавились и начали кашлять, нужно успокоиться, глубоко дышать, обеспечить доступ воздуха и дать возможность откашляться. Это все, что можна сделать для человека, который подавилася.

      Вывод врача: не стоит стучать по спине человека, который подавился и начинает кашлять.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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