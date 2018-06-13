Комаровский опроверг мнение о пользе популярной каши

Врач Евгений Комаровский убежден, что одна из популярных каш – манка – на самом деле не является полезной, как ее принято считать.

Такое мнение он высказал на своем сайте.

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Комаровский назвал манку кашей для "несчастной страны, которая голодает". Все потому, что она создает ощущение сытости, ведь находится в кишечнике длительное время. Однако практически ничего полезного, кроме углеводов, она не содержит.

Врач объясняет это тем, что пшеницу, из которой делают манку, максимально очищают от всего.

К слову, хотя и каши считаются полезной пищей, врачи подчеркивают – не все крупы положительно влияют на здоровье.

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