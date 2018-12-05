Комаровский рассказал о пользе самолечения

Всемирная организация здравоохранения и другие важные и авторитетные международные медицинские организации не видят в самолечении ничего плохого.

Об этом написал популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram.

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По его словам, если люди при каждом чихании будут обращаться к врачам, то их точно на всех не хватит. Поэтому главная задача врачей – учить людей тому, какие у них есть возможности ставить диагнозы самостоятельно и помогать друг другу.

Врач Евгений Комаровский "Однако, главное правило самолечения вы должны знать, что можете заниматься самолечением только тогда, когда у вас есть личный опыт в этой ситуации. Объясняю: у вашего ребенка кашель, вы обратились к врачу. Врач поставил диагноз, сказал, что надо делать. Теперь вы уже имеете опыт и в следующий раз, когда будет точно такой кашель, вы будете лечить его самостоятельно по предыдущим советами врача".

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