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      Комаровский рассказал о пользе самолечения

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      Самолечение имеет преимущества
      Самолечение имеет преимущества / stada.ua

      Всемирная организация здравоохранения и другие важные и авторитетные международные медицинские организации не видят в самолечении ничего плохого.

      Об этом написал популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram.

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      По его словам, если люди при каждом чихании будут обращаться к врачам, то их точно на всех не хватит. Поэтому главная задача врачей – учить людей тому, какие у них есть возможности ставить диагнозы самостоятельно и помогать друг другу.

       
      Врач Евгений Комаровский
      "Однако, главное правило самолечения вы должны знать, что можете заниматься самолечением только тогда, когда у вас есть личный опыт в этой ситуации. Объясняю: у вашего ребенка кашель, вы обратились к врачу. Врач поставил диагноз, сказал, что надо делать. Теперь вы уже имеете опыт и в следующий раз, когда будет точно такой кашель, вы будете лечить его самостоятельно по предыдущим советами врача".

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Доктор Евгений Комаровский
      Источник: Здоров'я 24
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