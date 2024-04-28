Вырисовывается четкая тактика: Ступак отметил особенность комбинированных ударов России

Во время последних комбинированных ударов окупантов по Украине вырисовывается новая четкая тактика врага. Она пока результативна.

Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что россияне делают все для того, чтобы в одну цель сначала летела крылатая ракета. А впоследствии, через несколько минут, прилетала и баллистическая.

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"Они, когда бьют, к примеру, по западным частям Украины, пытаются в очередной раз комбинировать. Пока летит крылатая ракета, вдогонку запускают еще баллистические ракеты. К примеру, "Кинжалы", – сказал Ступак.

К слову, российская крылатая ракета может лететь по сложному маршруту в течение нескольких часов. При этом ее скорость – 700 – 800 километров в час.

Комбинируют, чтобы был такой "дуплет", и вообще, чтобы не было шансов у украинской противовоздушной обороны,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Ожидание помощи

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк предупредил о возможных атак врага 9 мая. Подоляк заявил, что Украина, вероятно, не получит дополнительные пусковые установки в течение двух недель из-за сложной логистики. Впрочем, можно успеть получить противоракеты, чтобы подготовиться к возможным обстрелам в этот день.

Однако, отметил Ступак, для использования пусковых установок украинским военным необходимо еще пройти обучение. Оно может занять несколько недель или месяцев. Он добавил, что оккупанты, кроме определенных дат, могут наносить удары по Украине хаотично. Впрочем, все зависит от наличия целей.

"Ожидаем ракеты, которые смогут сбивать российские ракеты, сбивать российскую авиацию, которая пытается или эти бомбы управляемые запускать, или пытается выходить на другие боевые позиции – атаковать наших военных", – сказал бывший сотрудник СБУ.

Россия бьет по Украине