13:12
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Компания скандального Харви Вайнштейна обанкротилась

129 Читати новину українською
Харви Вайнштейн в окружении звезд
Харви Вайнштейн в окружении звезд / variety.com

Компания Weinstein Company (TWC), которая принадлежит скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

В компании заявили, что готовы продать активы компании Lantern Capital. По информации источников издания Variety, Lantern Capital может выкупить Weinstein Company за сумму от 300 до 450 миллионов долларов.

Читайте также: Он угрожал меня убить, – Сальма Хайек рассказала жуткие детали сотрудничества с Вайнштейном

Ранее инвесторы заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент сделка сорвалась.

Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных деятелей американского кинобизнеса, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали материалы о его сексуальных домогательствах.

После этого более 80 женщин обвинили продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

Смотрите видео о скандале вокруг Харви Вайнштейна:

Теги: LifeStyle Харви Вайнштейн Секс-скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Мне трудно дышать, трудно ходить: Алла Пугачева рассказала о состоянии здоровья
сегодня, 12:03 Мне трудно дышать, трудно ходить: Алла Пугачева рассказала о состоянии здоровья
4051
Российский ЧМ по футболу готовятся бойкотировать две развитые европейские страны
сегодня, 12:25 Российский ЧМ по футболу готовятся бойкотировать две развитые европейские страны
273
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук