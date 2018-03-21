Компания скандального Харви Вайнштейна обанкротилась

Компания Weinstein Company (TWC), которая принадлежит скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну Weinstein Company (TWC) объявила о банкротстве.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

В компании заявили, что готовы продать активы компании Lantern Capital. По информации источников издания Variety, Lantern Capital может выкупить Weinstein Company за сумму от 300 до 450 миллионов долларов.

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Ранее инвесторы заявляли о готовности купить компанию за 500 миллионов долларов, однако в последний момент сделка сорвалась.

Харви Вайнштейн был одним из самых влиятельных деятелей американского кинобизнеса, пока газета New York Times и журнал New Yorker не опубликовали материалы о его сексуальных домогательствах.

После этого более 80 женщин обвинили продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

Смотрите видео о скандале вокруг Харви Вайнштейна: