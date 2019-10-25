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      Комплекс по переработке опавших листьев в Украине: где планируют построить

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      Опавшие листья
      Опавшие листья / suindependent.com

      Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень природоохранных мероприятий в Киеве на 2019-2020 годы. Среди них предусмотрено строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов.

      Об этом сообщили на официальном сайте Киевского городского совета.

      Читайте также: Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?

      Депутаты считают, что такой комплекс позволит решить вопрос сожжения опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.

      Если вы стали свидетелем сжигания листьевВ Минекоенерго советуют сначала поговорить с правонарушителем и убедить его не делать этого. Процитируйте закон: статья 50 Конституции, статья 16 Закона "Об охране атмосферного воздуха", Закон "О благоустройстве в населенных пунктах". Если это не работает – вызывайте полицию (102) и пожарных (101), чтобы они ликвидировали огонь.

      На сегодня размер штрафа за сжигание листьев колеблется от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен – для должностных лиц.

      Также в Киевсовете планируют обследовать и расчистить русла реки Лыбидь. Кроме того, будет продолжено расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

      "Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Конечно запланированные мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", – сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

      Подробнее о том, как вести себя, когда на улице смог, и в чем опасность – читайте в материале 24 канала.

      Кроме того, согласно программе, в этом году запланировано приобретение контейнеров и другого оборудования для транспортировки и временного хранения опасных отходов.

      Спалювання листя
      Вред из-за сожжения листьев

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости Киева Киеврада Министерство экологии Экология
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