Комплекс по переработке опавших листьев в Украине: где планируют построить

Депутаты Киевского городского совета утвердили перечень природоохранных мероприятий в Киеве на 2019-2020 годы. Среди них предусмотрено строительство комплекса по переработке и утилизации растительных отходов.

Об этом сообщили на официальном сайте Киевского городского совета.

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Депутаты считают, что такой комплекс позволит решить вопрос сожжения опавших листьев. Сроки реализации проекта в Киевсовете не назвали.

Если вы стали свидетелем сжигания листьевВ Минекоенерго советуют сначала поговорить с правонарушителем и убедить его не делать этого. Процитируйте закон: статья 50 Конституции, статья 16 Закона "Об охране атмосферного воздуха", Закон "О благоустройстве в населенных пунктах". Если это не работает – вызывайте полицию (102) и пожарных (101), чтобы они ликвидировали огонь.



На сегодня размер штрафа за сжигание листьев колеблется от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен – для должностных лиц.

Также в Киевсовете планируют обследовать и расчистить русла реки Лыбидь. Кроме того, будет продолжено расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое и благоустройство озер в парке Нивки.

"Запланированная расчистка и благоустройство озер в Соломенском, Подольском, Оболонском районах. Также должны обустроить систему полива в парке Позняки на Дарнице. Конечно запланированные мероприятия по демеркуризации промышленной площадки ОАО "Радикал", как одного из крупнейших экологических проблем Дарницкого района. Речь идет о вывозе ртутьсодержащих веществ с территории завода", – сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный.

Подробнее о том, как вести себя, когда на улице смог, и в чем опасность – читайте в материале 24 канала.

Кроме того, согласно программе, в этом году запланировано приобретение контейнеров и другого оборудования для транспортировки и временного хранения опасных отходов.



Вред из-за сожжения листьев