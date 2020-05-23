Кому не позволят ездить в метро после его открытия: детали

В Украине с 25 мая позволят работу метро, которое закрыли из-за пандемии COVID-19. Однако позволят ездить не всем. Кому именно запретят находиться в метро – читайте дальше.

Прежде всего, людям с симптомами респираторных заболеваний и без масок – запретят ездить в метро. Это указано в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №47.

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В Киевском городском совете заверили, что в метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещение станций. Если у человека есть визуальные признаки острого респираторного заболевания, ему должны провести температурный скрининг.

Не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания,

– заявили в городском совете.

Не будут впускать в метро также людей без защитных масок. Кроме того, пассажиры обязаны соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Также в горсовете заверили, что станции будут частично или полностью закрываться на вход, если зафиксируют большое скопление людей.

В каком случае метро не откроют

В комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что открытие метро будет зависеть от показателя инцидентности.

Известно, что показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день, 22 мая 2020 года, превышал норму. Напомним, допустимое правительством среднее количество заболеваний – 12 случаев на 100 тысяч населения. Стоит отметить, что такой рост связан со вспышками заболеваний в интернатах.

Если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения,

– сказал Ляшко.

Он добавил, что на сегодня, 23 мая, этот показатель уже составлял 11,73. Это означает, что столица может переходить ко 2 этапу послаблений карантина и открывать метро.

"Если 25 мая они (показатели – 24 канал) будут соответствовать допустимому значению правительством, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", – подытожил главный санврач Украины.



Как не подхватить COVID-19 в метро / Инфографика 24 канала