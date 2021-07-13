Об этом сообщила одна из пострадавших в инциденте Юлия Цуп. Вертолет имел регистрационный знак UR-ICH.

Этот случай Частный вертолет снес кемпинг под Одессой: почти влетел в людей – видео

На кого зарегистрирован вертолет

Данные из Государственного реестра воздушных судов свидетельствуют о том, что это вертолет модели Eurocopter EC155B1. Он официально принадлежит компании Montpeliier Partners LTD. Она зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.

В Украине вертолет эксплуатируется обществом с ограниченной ответственностью "ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН". Регистрационное удостоверение транспорта выдали 21 декабря 2020 года.

По данным youcontrol, руководителем этого ООО является Андрей Беккер. Также он основатель 2 других компаний – "Скай Украина" и "Челенж Аеропорт".

Никаких нарушений не было

Издание "Думская" сообщает, что вертолетная площадка, куда садился вертолет, расположена на частной территории. Она не сертифицирована Госавиаслужбой Украины. Однако пилоты все же имели право на эту посадку.

Анонимный эксперт рассказал, что квалификация пилотов этого вертолета позволяет садиться даже на неподготовленные площадки. Для этого они ранее получили соответствующий допуск.

В такой ситуации, с точки зрения авиационных правил, нарушений со стороны пилотов нет, они имеют так называемый допуск на подбор площадки с воздуха,

– добавил эксперт.

Что известно об Анатолии Редере

Мужчина родился в Одессе в 1961 году.

Он является заслуженным работником фармацевтической отрасли Украины, а также лауреатом Государственной премии Украины.

Наиболее известен как совладелец и генеральный директор "ИнтерХим".

Фармацевтическую компанию основали в 1992 году.

Она производит много довольно распространенных препаратов.

В частности, "Амиксин", "Амицитрон" и "Левана".

Данные взяты из Википедии

О каком приземлении говорится

Под Одессой вертолет пошел на посадку возле кемпинга с людьми. Он сровнял с землей несколько палаток. Об этом сообщила в своем фейсбуке киевлянка Юлия Цуп. Также она обнародовала видео этого приземления.

В одной из палаток во время инцидента был мальчик. Его ударило креплениями. Перед пострадавшими пилоты даже не извинились. Также не возместили порванные палатки.