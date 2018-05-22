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Кому и как набирать вес: советы диетолога

88 Читати новину українською
Как набрать вес
Как набрать вес / mannton.com.ua

Часто слишком худощавые люди имеют дефицит массы тела – менее 18,5 килограммов на метр квадратный. И пока многие думают, как избавиться от лишних килограммов, худощавые люди мечтают хотя бы немного набрать вес.

Об этом рассказала диетолог Альбина Комиссарова, передает "Обозреватель".

Дефицит массы тела увеличивает риск преждевременной смерти на 140% у мужчин и на 100% у женщин. Поэтому и людям, у которых есть дефицит массы тела, стоит немного набрать вес.

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Также дефицит массы тела вызывает проблемы с фертильностью (способность зрелого организма давать потомство), способствует развитию остеопороза и деменции.

Як набрати вагу

Если вы определили свой индекс массы тела и он является меньшим от нормы, стоит обратиться к врачу-эндокринологу, который поможет определить причины дефицита массы. Если ваши родители такие же худые и стройные, как вы – вряд ли набор веса будет долгосрочным.

Причин дефицита массы тела может быть много, в частности, дефицит калорий и нарушение углеводного обмена.

Чтобы набрать вес, следует придерживаться рациона от диетолога и потреблять здоровую и разнообразную пищу.

1. Ешьте чаще – 5-6 раз в день. Так вы увеличите количество еды и будете стимулировать аппетит.

2. Выбирайте продукты, богатые питательными веществами. В частности, это: цельнозерновой хлеб, макароны, крупы, фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, мясо, яйца, бобовые, орехи, семена.

3. Добавляйте в рацион высококалорийные блюда. Например, это может быть смузи с молоком и фруктами, орехи, сыр, сухофрукты, авокадо.

4. Делайте привычные блюда более калорийными. Добавляйте к блюдам сыр, яйца, оливковое масло, сухое молоко, мед, орехи, оливки, семечки и прочее.

5. Занимайтесь спортом, ведь набранные калории нужно переводить в массу.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Здоровая жизнь Советы
Источник: 24 Канал
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