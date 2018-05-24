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Кому нельзя есть черешню: ответ врача

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Врач рассказала, кому можно есть черешню
Врач рассказала, кому можно есть черешню / sci-news.com

Далеко не всем людям врачи рекомендуют кушать много черешни, при некоторых заболеваниях употребление этой ягоды противопоказано.

Врач-диетолог Людмила Бабич предостерегла, что в черешне могут быть нитраты и опасные ферменты, пишет ГолосUA.

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"Черешня запрещена тем, кто часто страдает расстройствами желудка и диареей, поскольку оказывает дополнительное слабительное действие", – отметила Людмила Бабич.

Она отметила, что употребление черешни следует избегать при непроходимости кишечника.

Диетолог предостерегла, что прежде, чем употреблять черешню, нужно ее замочить в холодной воде на 20 минут. После этого растение следует промыть под проточной водой.

Людмила Бабич отметила, что детям первую черешню не стоит давать. Из-за клетчатки, большого количества углеводов и аллергенов может ухудшиться самочувствие ребенка.

По рекомендациям диетолога, употреблять черешню нужно через полчаса после трапезы, но не на голодный желудок. В день достаточно кушать 20-25 ягод.

К слову, нитраты – не самое худшее, что может быть в ранних овощах весной. Более опасными, чем нитраты являются нитрозамины и разные вещества, которые используются для наружной обработки овощей и фруктов.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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