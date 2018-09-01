Кому нельзя есть помидоры

Помидоры являются одними из самых полезных овощей, ведь содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но в сезон томатов кое-кому все же стоит воздержаться от употребления этого продукта.

1. Как передает 24apteka, помидоры противопоказаны людям, которые страдают от гастрита, острого панкреатита, имеют повышенную кислотность и язву желудка.

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2. Поскольку помидоры обладают сильным желчегонным действием, их нельзя употреблять при наличии камней в желчном пузыре.

3. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует осторожно кушать красный овощ.

4. Повышение в организме концентрации щавелевой кислоты, которая содержится в помидорах, может вызвать сильные боли и навредить людям с больными суставами.

5. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, особенно при гипертонии, из-за высокого содержания соли противопоказаны маринованные помидоры.

Чтобы не возникало проблем с пищеварением, помидоры не стоит сочетать с мясом, рыбой, хлебом и яйцами. А также не стоит запивать трапезу томатным соком.

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