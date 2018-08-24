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Кому нельзя худеть: перечень

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Кому нельзя худеть: перечень
Кому нельзя худеть: перечень / indyschild.com

Некоторым людям категорически противопоказано худеть, поскольку это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Это связано с различными факторами, пишетUkrhealth.

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Кому нельзя худеть:

1) Детям

Даже если они имеют лишний вес, то их нужно перевести на здоровую еду, но худеть им нельзя. Все потому, что организм ребенка только формируется, следовательно, требует полезные элементы пищи.

Дітям не можна худнути

Детям нельзя худеть

2) Беременным

Во время формирования ребенка в утробе матери категорически нельзя худеть. Рацион матери должен быть полноценным. Похудение может привести к проблемам во время развития малыша.

3) Пожилым людям

Похудение для пожилых людей ничем хорошим не закончится. В рационе пожилых людей должны быть витамины, макро - и микроэлементы, которые помогут увеличить продолжительность жизни.

4) Женщинам на грудном вскармливании

С молоком матери ребенок получает только самые полезные элементы и витамины. Поэтому не стоит отказываться от высококалорийных продуктов.

Не варто сідати на дієту жінкам, які годують дітей

Не стоит садиться на диету женщинам, которые кормят детей

5) Людям с различными заболеваниями

Нельзя худеть людям, которые перенесли операции, страдают от сахарного диабета, онкологии, имеют проблемы с мочеполовой системой.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Диеты Беременность и роды Дети
Источник: 24 Канал
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