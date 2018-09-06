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Кому противопоказано пить масло на голодный желудок

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Кому противопоказано пить масло на голодный желудок
Кому противопоказано пить масло на голодный желудок / bravoleum.com

Среди советов правильного питания можна встретить рекомендации употреблять разные виды масла холодного отжима на голодный желудок.

Украинский диетолог Татьяна Фиалкова убеждена, что такие советы подходят не всем, говорится в сообщении в Instagram.

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Если человек будет употреблять масло натощак, то этот продукт стимулирует мощный выброс желчи. Из-за этого могут обостриться такие болезни как панкреатит и гастрит.

Не подходит употребление конопляного, льняного и других видов масел при:

– хроническом панкреатите в состоянии обострения;

– выраженных застойных явлениях;

– паразитарной инфекции;

– желчнокаменной болезни.

При яких хворобах не можна пити олію натще
При каких болезнях нельзя пить масло натощак

В худшем случае употребление масла натощак может привести к госпитализации и хирургическому вмешательству. Также у человека могут возникнуть тошнота, рвота, воспаление слизистых желудочно-кишечного тракта.

Пить масло натощак можно только тем, у кого нет воспалительных болезней желудка и кто предварительно очистил желчевыводящую систему специальным курсом. В этом случае будет выделяться небольшое количество желчи, что будет попадать лишь в 12-перстную кишку, а не в желудок.

Прежде чем принимать масло натощак, нужно пройти УЗИ. Диетолог советует добавлять растительное масло в теплые завтраки.

До початку вживання олії натще пройдіть УЗД
До начала употребления масла натощак пройдите УЗИ

Если же у человека нет проблем с желудком, а желчевыводящая система была предварительно подготовлена, то употребление масла натощак будет полезным и сможет оздоровить организм. После употребления масла не нужно пить воду и завтракать минимум 15 минут, чтобы избежать тошноты.

К слову, результаты исследований подтверждают, что оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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