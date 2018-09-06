Кому противопоказано пить масло на голодный желудок
Среди советов правильного питания можна встретить рекомендации употреблять разные виды масла холодного отжима на голодный желудок.
Украинский диетолог Татьяна Фиалкова убеждена, что такие советы подходят не всем, говорится в сообщении в Instagram.
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Если человек будет употреблять масло натощак, то этот продукт стимулирует мощный выброс желчи. Из-за этого могут обостриться такие болезни как панкреатит и гастрит.
Не подходит употребление конопляного, льняного и других видов масел при:
– хроническом панкреатите в состоянии обострения;
– выраженных застойных явлениях;
– паразитарной инфекции;
– желчнокаменной болезни.
При каких болезнях нельзя пить масло натощак
В худшем случае употребление масла натощак может привести к госпитализации и хирургическому вмешательству. Также у человека могут возникнуть тошнота, рвота, воспаление слизистых желудочно-кишечного тракта.
Пить масло натощак можно только тем, у кого нет воспалительных болезней желудка и кто предварительно очистил желчевыводящую систему специальным курсом. В этом случае будет выделяться небольшое количество желчи, что будет попадать лишь в 12-перстную кишку, а не в желудок.
Прежде чем принимать масло натощак, нужно пройти УЗИ. Диетолог советует добавлять растительное масло в теплые завтраки.
До начала употребления масла натощак пройдите УЗИ
Если же у человека нет проблем с желудком, а желчевыводящая система была предварительно подготовлена, то употребление масла натощак будет полезным и сможет оздоровить организм. После употребления масла не нужно пить воду и завтракать минимум 15 минут, чтобы избежать тошноты.
К слову, результаты исследований подтверждают, что оливковое масло защищает клетки от изменений, которые могут привести к раку.
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