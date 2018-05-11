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Кому стоит и не стоит есть каши: советы врача

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Кому стоит и не стоит есть каши
Кому стоит и не стоит есть каши / unsplash.com

Хотя каши и считаются полезным блюдом, врачи отмечают – не все крупы положительно влияют на здоровье.

Об этом рассказала диетолог Мария Мухина, передает Ukrhealth. Каши могут быть вредными, прежде всего, для тех, кто страдает хроническими болезнями и для людей с лишним весом.

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Овсянка

Овсянка содержит фитиновую кислоту, которая вымывает из организма кальций. Поэтому диетолог не советует ее употреблять чаще, чем раз в неделю.

Если есть остеопороз, то необходимо посоветоваться с врачом. Также не стоит есть овсянку людям, у которых не усваивается глютен.

Вівсянку не варто їсти людям, які страждають на остеопороз

Овсянку не стоит кушать людям, которые страдают остеопорозом

Манка

Потребление манной каши полезно пожилым людям – манка богата веществом фитин, который улучшает состояние эластичной ткани и связок в суставах. И диабетикам, и склонным к ожирению людям манку есть нельзя.

Рис

Особенно полезен бурый рис. По словам диетолога, блюда из такой крупы нормализуют сон, активизируют мозговую деятельность, способствуют выведению лишней жидкости и улучшают состояние нервной системы.

Белый рис нельзя употреблять склеротикам и диабетикам. А также слишком частое употребление блюд из риса может способствовать образованию камней в почках.

Страви з бурого рису нормалізують сон та активізують мозкову діяльність

Блюда из бурого риса нормализуют сон и активизируют мозговую деятельность

Гречка

Одна из самых полезных каш – гречневая крупа. Она имеет в себе много полезных микроэлементов. Гречку полезно употреблять беременным женщинам и людям, перенесшим операцию. Микроэлементы этой крупы положительно влияют на волосы и ногти.

И несмотря на это, на нее не стоит налегать людям, склонным к запорам и газообразованию и при наличии почечной недостаточности.

Пшено

После перенесенного инсульта, инфаркта, после переломов, растяжений и вывихов организму необходимо восстановление – для этого врачи рекомендуют употреблять блюда из пшена.

Пшенную кашу не стоит есть, если есть болезни почек или имеющиеся повышенная кислотность желудка, гастрит, язва или подагра.

Пшоняну кашу варто їсти після перенесеного інсульту, інфаркту чи після переломів

Пшенную кашу стоит есть после перенесенного инсульта, инфаркта или после переломов

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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