Об этом 24 Каналу рассказал полковник США в отставке Джон Свит. По его словам, Россия явно не сможет продолжать войну еще в течение нескольких лет. Впрочем, там могут пойти на определенные меры, чтобы боевые действия продолжались дольше.
Чего ожидать дальше?
По мнению американского полковника в отставке, Россия может пойти на дополнительную мобилизацию. Однако численное преимущество не принесет победу в этой войне. Ведь современные технологии нивелируют преимущество над количеством.
Российское население привыкло жить в нищете. Но даже их терпение приближается к пределу. Как считает Мир, война уже идет к переломному моменту.
Думаю, что мы приближаемся к переломному моменту. Если взглянуть на опрос, то даже там видно, что около 75% выступает за переговоры о завершении войны. Там еще будет нехватка еды, воды. А удары по НПЗ положительно влияют на возможность Украины бороться,
– сказал американский полковник в отставке.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 3 октября Россия потеряла более 1 миллиона 113 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11 225 российских танков, 23 297 боевых бронированных машин, 33 413 артиллерийских систем и т.д.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как Украина готовится противодействовать к массированным атакам со стороны России.
- В подразделении "Феникс" рассказали, как берут россиян в плен с помощью дронов. Сделать это крайне сложно, но уже было несколько успешных случаев.