Об этом 24 Каналу рассказал полковник США в отставке Джон Свит. По его словам, Россия явно не сможет продолжать войну еще в течение нескольких лет. Впрочем, там могут пойти на определенные меры, чтобы боевые действия продолжались дольше.

Смотрите также Европейская "Стена дронов" против России: какой будет роль Украины на восточном фланге НАТО

Чего ожидать дальше?

По мнению американского полковника в отставке, Россия может пойти на дополнительную мобилизацию. Однако численное преимущество не принесет победу в этой войне. Ведь современные технологии нивелируют преимущество над количеством.

Российское население привыкло жить в нищете. Но даже их терпение приближается к пределу. Как считает Мир, война уже идет к переломному моменту.

Думаю, что мы приближаемся к переломному моменту. Если взглянуть на опрос, то даже там видно, что около 75% выступает за переговоры о завершении войны. Там еще будет нехватка еды, воды. А удары по НПЗ положительно влияют на возможность Украины бороться,

– сказал американский полковник в отставке.

Ситуация на фронте: кратко