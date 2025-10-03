Про це 24 Каналу розповів полковник США у відставці Джон Світ. За його словами, Росія явно не зможе продовжувати війну ще упродовж кількох років. Утім, там можуть піти на певні заходи, аби бойові дії тривали подовше.

Чого очікувати далі?

На думку американського полковника у відставці, Росія може піти на додаткову мобілізацію. Однак чисельна перевага не принесе перемогу у цій війні. Адже сучасні технології нівелюють перевагу над кількістю.

Російське населення звикло жити в злиднях. Але навіть їхнє терпіння наближається до межі. Як вважає Світ, війна вже йде до переломного моменту.

Думаю, що ми наближаємося до переломного моменту. Якщо глянути на опитування, то навіть там видно, що близько 75% виступає за переговори про завершення війни. Там ще буде нестача їжі, води. А удари по НПЗ позитивно впливають на можливість України боротися,

– сказав американський полковник у відставці.

Ситуація на фронті: коротко