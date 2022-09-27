Украине нужно быть жестче в отношении Ирана, пока там не изменится режим, – Чалый

Украинские власти должны разорвать дипломатические отношения с Ираном, который, вероятно, оказывает военную помощь россии . На сегодня Тегеран является союзником кремля, который действует контрпродуктивно в отношении Украины.

Украина сможет восстановить отношения с Ираном только после смены политического режима в стране. Об этом 24 каналу рассказал посол Украины в США (2015 – 2019 годы) Валерий Чалый.

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"Террористический" союзник россии

Дипломат отметил, что на сегодняшний день союзниками россии являются страны-спонсоры терроризма по законодательству США, которые оказывают москве разную поддержку, в частности: беларусь, Сирия, Куба, Северная Корея и Иран.

"Иран, по крайней мере, предоставил дроны россии. Это должно иметь последствия для этой страны. Со стороны Украины мало просто сказать об этой проблеме. Иранцы сбили украинский самолет, в котором погибли наши люди. Иранцы не хотят платить – они хотят "заплатить" за жизнь украинцев по 175 тысяч долларов. Это похоже на издевательство", – пояснил экс-посол в США.

По его словам, в ситуации с убытком украинского самолета МАУ возникают дополнительные вопросы, например относительно того, не пользовались ли россияне своими системами с иранской территории, чтобы сбить Boeing 737.

С Ираном, по моему мнению, нужно жестче . Этот "чемодан без ручки" нужно бросать уже. То есть разорвать дипломатические отношения с ними. Это нужно делать и не ждать,

– добавил Чалый.

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По его мнению, после того, как Иран отреагировал на заявление МИД Украины о поставках россии дронов, нужно было сразу разрывать отношения с Тегераном.

"Мы сказали, что иранский посол не будет уже здесь, а также что сократят состав посольства, а что они сказали? Будут симметрично действовать? Разорвать с этой страной дипломатические отношения и забыть, что есть такая страна. Они хотят быть союзниками россии – Бог с ними. Нужно забыть о них, потому что Иран нам ничего путного не сделал", – считает дипломат.

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Будут ли последствия для Ирана

Чалый уверен, что народам Ирана сложно жить в условиях действующего политического режима.

"Они просто должны его изменить. Этот террористический иранский режим ни к чему хорошему не приведет. Иран – прекрасная страна, с огромной историей, которая должна быть без авторитарного режима, поскольку тот навязал народу жесткие и недемократические правила", – указал дипломат.

По его словам, до прихода исламистов Иран таким не был.

Там были широкие права женщин, а что они сделали с этой процветающей страной? Поэтому свергнуть режим – это задача народа Ирана. А наша задача – подождать, пока изменится режим, чтобы возобновлять какое-либо взаимодействие,

– резюмировал экспосол Украины в США.

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