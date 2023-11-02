"Для поражения целей в Крыму": в Конгрессе просят Байдена дать Украине ATACMS большей дальности

Президента США Джо Байдена призывают направить в Украину ракеты ATACMS большей дальности. С соответствующими призывом к Байдену обратилась группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США.

Как отмечает агентство Reuters, этот запрос демонстрирует поддержку Киева среди американских законодателей, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов, выступающих против увеличения помощи.

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Конгрессмены пытаются убедить Байдена дать Украине ATACMS

В письме Байдену от 1 ноября ведущие республиканцы в комитетах Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько ATACMS, но просят, чтобы он также прислал больше систем большей дальности.

Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается неотложной, особенно для поражения целей по всему Крыму,

– написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Викер.

Маккол возглавляет Комитет по иностранным делам Палаты представителей, Роджерс возглавляет Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей, Риш является главным республиканцем в Сенате по иностранным делам, а Викер – главным республиканцем в Сенате по делам вооруженных сил.

Группа конгрессменов направила письмо Байдену в то время, когда Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приближается к голосованию за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю, игнорируя требование Байдена о принятии широкого финансирования национальной безопасности на сумму 106 миллиардов долларов, что предусматривает деньги для Израиля, Украины и Тайваня.

В своем письме американские законодатели отметили, что Украина запросила ракеты большой дальности и продемонстрировала способность использовать их ответственно, а Россия не пошла на ответную эскалацию на их использование.

Очевидно, что вам пора завершить работу над ATACMS. Если вы этого не сделаете, то не только рискуете зайти в тупик на поле боя и затянуть эту войну, но и угрожаете дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру,

– написали они.

Что известно об ATACMS в Украине

С первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину просили США предоставить нашей стране ракеты ATACMS. Однако Украина тайно получила ракеты только осенью 2023 года после того, как Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон.

США подтвердили, что предоставили Украине ограниченное количество ATACMS, которые Киев обязался использовать только в пределах нашей страны и временно оккупированных территорий.

Украина получила ATACMS с дальностью действия до 165 км. В США, комментируя то, направят ли Украине дополнительные ATACMS, заявили, что не будут публично объявлять подробности о будущих пакетах помощи.

В октябре Украина впервые применила ракеты ATACMS, ударив по аэродромам россиян в оккупированном Бердянске и Луганске. Украинские силы поразили несколько российских вертолетов и средств ПВО.

СМИ утверждают, что в конце октября Украина впервые использовала ракеты ATACMS для атаки по оккупированному Крыму.



Основные характеристики ATACMS / Инфографика 24 Канала