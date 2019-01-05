Конкурент украинца Лунина в "Леганесе" пропустил смешной гол и опозорился: видео

В матче 18-го тура против "Эспаньола" основной голкипер "Леганес" Иван Куэльяр пропустил гол после удара с центра поля.

Матч в Барселоне проходил в достаточно равной борьбе, и все решил один гол, забитый форвардом хозяев Борхой Иглесиасом.

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Нападающий добил мяч, после того, как тот попал в перекладину ворот Ивана Куэльяра. Ирония заключается в том, что удар был нанесен метров с 45-50.

Отметим, что украинский голкипер Андрей Лунин снова не вышел в старте на матч "Леганеса". А сам поединок завершился минимальной победой хозяев.

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