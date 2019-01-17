Конкурент украинца Лунина в "Реале" перешел в английский клуб

Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья покинул "сливочных". Игрок перешел в английский "Лидс".

Вратарь достался английскому клубу бесплатно, ведь перешел на правах свободного агента. С ним был подписан контракт на 4,5 года. В новом клубе 32-летний вратарь будет выступать под 33-им номером.

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| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) 17 січня 2019 р.

Стоит отметить, что Кико Касилья был главным конкурентом украинца Андрея Лунина в "Реале" за звание третьего голкипера. На первых двух позициях – Тибо Куртуа и Кейлор Навас. Именно из-за этого Лунин был отправлен в аренду в другой испанский клуб – "Леганес".

К слову "Лидс" лидирует в Чемпионшине (второй по силе дивизион Англии), в же со следующего сезона может выступать в АПЛ.

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