Конкурент украинца Лунина в "Реале" перешел в английский клуб
Голкипер мадридского "Реала" Кико Касилья покинул "сливочных". Игрок перешел в английский "Лидс".
Вратарь достался английскому клубу бесплатно, ведь перешел на правах свободного агента. С ним был подписан контракт на 4,5 года. В новом клубе 32-летний вратарь будет выступать под 33-им номером.
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Стоит отметить, что Кико Касилья был главным конкурентом украинца Андрея Лунина в "Реале" за звание третьего голкипера. На первых двух позициях – Тибо Куртуа и Кейлор Навас. Именно из-за этого Лунин был отправлен в аренду в другой испанский клуб – "Леганес".
К слову "Лидс" лидирует в Чемпионшине (второй по силе дивизион Англии), в же со следующего сезона может выступать в АПЛ.