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Коноплянка хочет перейти в клуб с чемпионата Испании

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Евгений Коноплянка может перейти в "Эспаньол"
Евгений Коноплянка может перейти в "Эспаньол"

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Испании.

Футболист хочет покинуть "Шальке" и ищет варианты, куда перейти. Отец Евгения Коноплянки, который является его агентом, предложил услуги своего сына испанскому "Эспаньолу".

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Каталонский клуб сейчас изучает возможность такого трансфера, но еще не контактировал с "Шальке" относительно игрока сборной Украины, сообщает ведущий радио Tiempo de Espanyol Хавьер де Аро.

Сообщается, что Коноплянка недоволен количеством игрового времени, которое он получает в "Шальке" и с радостью принял бы предложение из Ла Лиги.

Напомним, Коноплянка уже выступал в Примере за "Севилью" в сезоне 2015/16 и начала 2016/17, за которую провел 48 матчей, забил восемь голов и сделал семь ассистов.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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