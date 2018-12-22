Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке", отдалив его от вылета

Евгений Коноплянка вернулся в основу, "Шальке" наконец-то победил. Впервые с сентября украинец вышел в стартовом составе своего клуба в матче Бундеслиги.

Кроме того Коноплянка помог кобальтовым прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.

Читайте также: Коноплянка поменялся футболками с российским футболистом и объяснил свой поступок

Уже на десятой минуте Евгений стал одним из организаторов голевой атаки. Коноплянка записал в свой актив так называемый хоккейный ассист. Украинец отдал передачу Очипку, который уже через мгновение помог отличиться Скшибски. Через несколько минут украинец мог отличиться и сам, но с хорошей позиции пробил прямо в голкипера.

В середине второго тайма "Шальке" же удвоил свое преимущество, после чего – на 73-й Коноплянку заменили. Едва не сразу Штутграрт попытался восстановить счет, отквитав один мяч. И Ахмед Кутуцу, который собственно заменил Евгения, поставил точку в этой игре. 3:1 – "Шальке" наконец немного отдаляется от зоны вылета.

Видео: Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке"