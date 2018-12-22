00:25
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке", отдалив его от вылета

      8 Читати новину українською
      Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке"
      Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке" / Twittet "Шальке"

      Евгений Коноплянка вернулся в основу, "Шальке" наконец-то победил. Впервые с сентября украинец вышел в стартовом составе своего клуба в матче Бундеслиги.

      Кроме того Коноплянка помог кобальтовым прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.

      Читайте также: Коноплянка поменялся футболками с российским футболистом и объяснил свой поступок

      Уже на десятой минуте Евгений стал одним из организаторов голевой атаки. Коноплянка записал в свой актив так называемый хоккейный ассист. Украинец отдал передачу Очипку, который уже через мгновение помог отличиться Скшибски. Через несколько минут украинец мог отличиться и сам, но с хорошей позиции пробил прямо в голкипера.

      В середине второго тайма "Шальке" же удвоил свое преимущество, после чего – на 73-й Коноплянку заменили. Едва не сразу Штутграрт попытался восстановить счет, отквитав один мяч. И Ахмед Кутуцу, который собственно заменил Евгения, поставил точку в этой игре. 3:1 – "Шальке" наконец немного отдаляется от зоны вылета.

      Видео: Коноплянка принял участие в первой голевой атаке "Шальке"

       

      Теги: Евгений Коноплянка Шальке Футбол Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      22 декабря , 22:36 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      225
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 декабря , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 125
      Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      22 декабря , 20:02 Украинские спортсменки-красавицы, которые покорили мир в 2018 году: соблазнительные фото
      Катерина Козачинська 654
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      22 декабря , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 227
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Бабич и Иошер сохраняют шансы на плей-офф
      16 июня 2011 , 10:45
      Очень хотел бы еще раз посетить Донецк, – самый известный конферансье бокса Баффер прибыл в Киев
       16 июня , 22:25
      Очень крутой Крул. "Тоттенхэм" - "Ньюкасл" - 0:1. ВИДЕО
       10 ноября 2013 , 15:59
      Футболисты "Динамо" навестили раненых военных из зоны АТО. ФОТО
       13 августа 2014 , 11:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук