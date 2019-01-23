Коноплянка требовал космическую зарплату в "Бешикташе"

В сети появилась информация, какую зарплату требовал украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка в турецком "Бешикташе".

Евгений Коноплянка хотел зарабатывать в "Бешикташе" 4,5 млн евро за сезон, утверждает турецкое издание Haber 1903.

Читайте также: Коноплянка вернулся к тренировкам вместе с "Шальке": видео

Эта сумма оказалась неподъемной для клуба. Ранее "Черные орлы" продали в "Фулхэм" Райана Бабеля, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Голландец зарабатывал 2,1 млн евро за сезон.

Главный тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш также заявил, что сможет обойтись без услуг Коноплянки. Он рассчитывает на Джеремейна Лэнса и Рикарду Куарежму.

Сейчас "Бешикташ" занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции. Что касается "Шальке", то после первого круга в их активе 18 баллов и 13 позиция в Бундеслиге.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram