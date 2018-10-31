Коноплянка выйдет в стартовом составе "Шальке" на матч Кубка Германии

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка матч 1/16 финала Кубка Германии начнет с первых минут.

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско выпустил украинского вингера Евгения Коноплянку в стартовом составе на матч Кубка Германии против лидера второй Бундеслиги "Кельна".

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Отметим, что матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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