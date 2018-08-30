Как консервировать персики: вкусные рецепты на зиму

Персики – это плоды с очень сочной мякотью, которая буквально тает во рту. Сохранить этот непревзойденный вкус и нежную структуру на зиму поможет консервирование. Как правильно консервировать персики на зиму целыми, дольками и с алкоголем – далее в материале.

Перед консервацией персики нужно хорошо вымыть, чтобы кожура была чистой. Если вы хотите закрывать персики без кожуры, то легко от нее избавится не получится, потому что кожура очень тесно прилегает к плоду.

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Решить эту проблему достаточно просто: вскипятите на сильном огне воду, добавьте туда немного лимонной кислоты, и погрузите в кипяток персики на дуршлаге. Продержать их там нужно буквально несколько секунд, после чего промойте плоды обычной холодной водой из-под крана. Такой контраст температур позволит быстро очистить все персики.

Предлагаем несколько рецептов консервированных персиков – целыми, дольками, а также необычную вариацию с коньяком.

Консервированные целые персики – простой рецепт



Рецепт консервированных целых персиков

Ингредиенты:

- персики – 700 г;

- сахар – 350 г;

- вода – 1 л.

Рецепт приготовления консервированных целых персиков:

1. С одного края персиков сделайте крестообразный надрез. Залейте персики кипятком и оставьте на 1 минуту, затем снимите кожицу.

2. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.

3. В банку выложите персики и залейте их сахарным сиропом. Поставьте банку в кастрюлю с горячей водой, на дно постелите полотенце. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и стерилизуйте на среднем огне: банка 0,5 – 10 минут, литровая банка – 12 минут.

4. Закройте банку крышкой, переверните и накройте одеялом до полного остывания. После этого банку можно переносить в прохладное и темное место.

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Консервированные персики дольками



Рецепт консервированных персиков дольками

Ингредиенты на 4 банки 0,5:

- персики – 1 кг;

- вода – 1 л;

- сахар – 400 г;

- лимонная кислота – 0,5 ч. л.

Рецепт приготовления консервированных персиков дольками:

1. Хорошо вымойте персики. Снимите с персиков кожу, для этого, как и в предыдущем рецепте, сначала обдайте их кипятком, а затем поместите в холодную воду. Плоды разрежьте пополам и удалите косточки.

2. В банки выложите половинки персиков – срезами вниз, так плоды будут лучше сохранять форму. Вскипятите воду и залейте в банки. Оставьте на 15 минут.

3. Затем слейте воду в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонную кислоту. На один литр воды понадобится 400 гр сахара, на банку 0,5 – соответственно 200 г. Доведите сироп до кипения и проварите 2-3 минуты.

4. Сиропом снова залейте банки. Перед самой консервацией нужно простерилизовать банки и крышки. Если вы этого не сделали, то стерилизуйте в кастрюле уже с персиками. Закройте банки крышками, переверните и накройте одеялом до полного остывания. После этого банки можно переносить в прохладное и темное место.

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Консервированные персики с коньяком



Рецепт консервированных персиков с коньяком

Ингредиенты на 4 банки по 1 л:

- персики – 3 кг;

- сахар – 300 г;

- вода – 750 мл;

- коньяк – 240 мл.

Рецепт приготовления консервированных персиков с коньяком:

1. Хорошо вымойте персики. Снимите с персиков кожу, для этого, как и в предыдущем рецепте, сначала обдайте их кипятком, а затем поместите в холодную воду. Плоды разрежьте пополам и удалите косточки. По желанию, можете оставить персики целыми.

2. В кастрюле доведите воду с сахаром до кипения. Персики разложите по стерилизованным банкам и в каждую банку влейте по 60 мл коньяка. Залейте банки готовым сахарным сиропом.

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3. На дно большой кастрюли положите кухонное полотенце. На рушник поставьте банки с персиками, так чтобы они не касались друг друга. Залейте горячей водой до 3/4 высоты банок. Доведите до кипения воду, уменьшите огонь и стерилизуйте еще 10 минут.

4. Закройте банки крышками, переверните и накройте одеялом до полного остывания. После этого банки можно переносить в прохладное и темное место.