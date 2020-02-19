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      Контрактник зарезал своего коллегу на Львовщине: командование это хотело скрыть

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      На Львівщині в одній з військових частин контактник вдарив ножем у живіт колегу та той помер: ДБР відкрило справу / Фото з відкритих джерел

      На территории одной из воинских частей на Львовщине солдат-контрактник ударил ножом в живот своего коллегу. В это время он находился в состоянии алкогольного опьянения. За сутки пострадавший вследствие телесных повреждений скончался. Кроме того, погибший старшина не получил надлежащей медицинской помощи.

      Як повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідування, трагедія сталася 15 лютого в позаслужбовий час. Місце інциденту – гуртожиток однієї з військових частин.

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      У відомстві наголошують, що керівники військової частини, де служили нападник і загиблий, намагалися приховати факт злочину. Зокрема, вони не повідомили про інцидент правоохоронців. Також командування не надало кваліфіковану медичну допомогу тоді ще потерпілого.

      Слідчі теруправління ДБР у Львові розпочали досудове розслідування за вищезазначеними фактами. Крім того, кримінальне провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

      Слідство вважає, що військові умисно не виконали службові обов’язки, і це призвело до тяжких наслідків. У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років.

      Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України. А оперативним супроводом займається Головний відділ військової контррозвідки СБУ за сприяння працівників Західно-територіального управління військової служби правопорядку.

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      До слова, нещодавно відбувся суд над військовим, який у червні 2019 року застрелив з автомата свого товариша. У результаті він проведе наступні 5 років за ґратами.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Криминальные новости Новости Львова Вооруженные силы Украины Убийство Жертвы Государственное бюро расследований Новости Украины
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