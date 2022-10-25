"Просто так Херсон не отдадут": сможет ли подрыв Каховской ГЭС остановить контрнаступление ВСУ

Украинские воины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий на Юге. Поэтому не исключено, что оккупанты пойдут на какой-то подлый шаг вроде подрыва Каховской ГЭС.

Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Роман Бочкала. Он считает, что Путин будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения наших территорий на Юге.

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Почему Путину важно удержать Херсон

Бочкала отметил, что вопрос вероятности подрыва россиянами Каховской ГЭС и возможного влияния этого на контрнаступательные действия ВСУ очень сложная тема.

Херсон или другие ключевые позиции в Херсонской области, которые они уже почти теряют, просто так вряд ли отдадут,

– считает военный обозреватель.

По его словам, Путину важно удержать эти позиции. Ведь если мы возьмем Херсонскую область, то уже не остается никаких препятствий для того, чтобы заходить в Крым и отвоевывать его. Потому глава Кремля будет готов пойти на все, чтобы замедлить темп освобождения территорий на Юге.

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Что означают заявления Шойгу о "грязной" бомбе

Бочкала отметил, что Вооруженные Силы Украины набрали такой темп, что каждый день освобождают новые населенные пункты. Это уже устойчивый процесс и россияне это понимают. Поэтому нельзя исключать того, что оккупанты пойдут на подлые и грязные шаги.

Он обратил внимание, что российский министр обороны Сергей Шойгу на днях начал активно обзванивать мировых лидеров , заявляя, что Украина якобы хочет применить "грязную" бомбу.

Если Россия пытается кого-то заверить в том, что якобы Украина что-то готовит, значит одно – что Россия уже все приготовила,

– сказал Бочкала.

По его словам, учитывая это, кажется, что россияне уже имеют почву. Поэтому если Кремль действительно решится поднять военные ставки и выйти на новый эскалационный шаг, хочется надеяться, что мировое сообщество на это ответит превентивно.

Какая ситуация сейчас в Херсонской области: главное

Украина продолжает увольнять населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.

В то же время в ВСУ отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось . Но надо понять, что у них впереди еще достаточно работы.

В последние дни россияне вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона. В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты панически проводят переформатирование подразделений.