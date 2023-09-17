Треть всех сил: в ВСУ рассказали, какую группировку Россия удерживает на Бахмутском направлении
Силы обороны продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Там россияне сосредоточили большое количество солдат и техники.
Оккупанты удерживают на Бахмутском направлении более 50 тысяч своих военных, что составляет треть всех их сил на Восточном направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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Враг стянул на Восток более 1000 танков
Украинским военным удается наступать на Бахмутском направлении, несмотря на то, что враг держит там большую группировку. Речь идет о 52 тысячах военнослужащих, около 274 танках, более 1000 бронированных машин, 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня.
В общей сложности на Востоке россияне сосредоточили около 150 тысяч военных и тысячи единиц техники.
Около тысячи танков, около 3 тысяч боевых бронированных машин, тысяча артиллерийских систем и 600 систем РСЗО,
– отметил Евлаш.
Однако, даже несмотря на то, что россияне имеют большое количество личного состава и техники на Востоке, их потери в семь-восемь раз превышают украинские. Это, по мнению спикера, "противоречит любой военной логике и науке".
Контрнаступление ВСУ: что известно
- 17 сентября глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал фото с загадочной надписью "Украина всегда возвращает свое". На фото – бойцы полка "Цунами" и бригады "Лють" с флагами на фоне Покровского храма в Клещеевке. В пресс-службе бригады "Лють" сообщили, что населенный пункт пока не находится под 100% контролем украинцев. Там ведутся активные штурмовые действия.
- В британской разведке заявили, что Россия готовится к украинскому наступлению на Токмак, что на Запорожье. Украинские силы продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении. Это очень беспокоит врага, и он пытается усилить оборону города. Россия, вероятно, разворачивает дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа "еж" и роет новые траншеи в районе Токмака.
- В Институте изучения войны отметили, что на Запорожье россияне становятся в оборону и передислоцировали элитные формования. До сих пор войска России не отправляли эти формирования на помощь в обороне на западе Запорожской области.
- На днях стало известно, что ВСУ в ходе штурма освободили Андреевку в Донецкой области. Освобождение этого населенного пункта важно прежде всего тем, что таким образом ВСУ перерезали передвижение оккупантов по железной дороге.